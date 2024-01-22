150 جيولوجيا يؤدون القسم القانوني امام وزير الطاقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى 150 جيولوجيا اليوم الإثنين القسم القانوني أمام وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة للانضمام لعضوية نقابة الجيولوجيين الأردنيين.



وأكد الوزير الخرابشة في كلمة ألقاها خلال الحفل على أهمية قطاع التعدين على المستوى العالمي، مشيدا بالجهود الرسمية المحلية في فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع التعدين وإعادة الزخم الى القطاع وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فيه، باعتباره رافدًا اقتصاديًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف الخرابشة أن الوزارة قامت بتوقيع 11 مذكرة تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في العناصر الأرضية النادرة، الذهب ، النحاس، الفوسفات والبوتاس الصخري وغيرها، مؤكدا استمرار الوزارة في هذه المشاريع لضمان توفير فرص عمل وتدريب للكوادر المتخصصة من الجيولوجيين لاكتساب الخبرة اللازمة والحصول على فرص عمل في الأردن والإقليم.



ودلل الخرابشة بإشادة المسؤولين عن قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية بالكوادر الأردنية المتخصصة في القطاع، داعيا الجيولوجيين الجدد الى العمل لاكتساب الخبرات وصقل القدرات والمهارات بالممارسة العملية التي تتيحها مهنة الجيولوجي.



وأكد الخرابشة مضاعفة عدد المتدربين الجيولوجيين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية قريبا، إضافة الى فتح أبواب التدريب في وزارتي الأشغال العامة والإدارة المحلية، لافتا الى دور نقابة الجيولوجيين كمظلة للأعضاء في رعاية مصالحهم والدفاع عن مصالح منتسبيها ،فضلا عن دورها التنموي والاستثماري والوطني.

وشهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم لتدريب الجيولوجيين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقعها عن الهيئة رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي المهندس زياد جميل السعايدة و نقيب الجيولوجيين الاردنيين خالد الشوابكة.

