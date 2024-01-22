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جيش الاحتلال يستبدل جنودا من قواته في خان يونس

1/22/2024 6:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنودا من لواء كفير غادروا مساء أمس قطاع غزة لأيام عدة وتمت الاستعاضة عنهم بقوات أخرى في خان يونس.


وارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على مراكز الإيواء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين، إلى أكثر من 40، وإضافة إلى عشرات الإصابات.


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