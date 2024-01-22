جيش الاحتلال يستبدل جنودا من قواته في خان يونس
التاريخ
1/22/2024 6:10:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنودا من لواء كفير غادروا مساء أمس قطاع غزة لأيام عدة وتمت الاستعاضة عنهم بقوات أخرى في خان يونس.
وارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على مراكز الإيواء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين، إلى أكثر من 40، وإضافة إلى عشرات الإصابات.
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