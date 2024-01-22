سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس.
وكانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" وسط مدينة خان يونس، كما قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود الاحتلال شرق حي الزيتون في مدينة غزة.
وقالت أيضا إنها استهدفت بصاروخ "بدر 1" تجمعا لجنود الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
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