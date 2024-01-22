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سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بخان يونس

1/22/2024 6:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس.


وكانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" وسط مدينة خان يونس، كما قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود الاحتلال شرق حي الزيتون في مدينة غزة.


وقالت أيضا إنها استهدفت بصاروخ "بدر 1" تجمعا لجنود الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


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