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وصول باخرة بضائع من أصل عدة بواخر إلى العقبة اليوم بعد عبورها باب المندب

1/22/2024 6:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، إن باخرة حاويات تحمل بضائع متنوعة، عبرت مضيق باب المندب ووصلت إلى ميناء العقبة، اليوم الاثنين، من أصل عدة بواخر مُجدول وصولها إلى العقبة تباعاً.
وأشار الخطيب لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المُتوقع وصول باقي البواخر المجدولة إلى ميناء العقبة حتى نهاية الشهر الجاري، منوهاً إلى أنها تحمل من 5 إلى 6 آلاف حاوية بضائع مختلفة.
وأكد على وجود بوادر انفراجة في الأزمة التي يشهدها البحر الأحمر، موضحاً أن هناك العديد من البواخر التي من المُتوقع أن تصل العقبة خلال الشهر القادم، حسب جداول الإبحار التي أعلنتها الخطوط الملاحية التي تخدم ميناء العقبة.
وكانت قد قررت العديد من شركات الشحن العالمية البحرية عدم المرور من البحر الأحمر وبحر العرب، بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون على البواخر التابعة للاحتلال أو البواخر التي تخدم الموانئ الاسرائيلية او التي يملكها إسرائيليون.
يُشار في الوقت ذاته أن حركة الملاحة والشحن تسير بوتيرة بطيئة، حيث أعلنت العديد من الخطوط الملاحية العالمية عن جداول الإبحار والوصول الى ميناء العقبة، إما عن طريق بواخر الخطوط الملاحية مباشرة، او عن طريق تشغيل بواخر تغذية (feeder) من موانئ جدة ودمياط وجبل علي الى ميناء العقبة لحمل الحاويات التي كانت مقررا وصولها لميناء العقبة، حيث تم تفريغ الحاويات في الموانئ المذكورة ومن ثم سيتم اعادة شحنها الى ميناء العقبة.




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