الدويري : هذا هو تكتيك المقاومة الجديد في غزة !

MENAFN - Al Wakeel News)قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن طريقة إدارة المعركة شمالي قطاع غزة اختلفت بصورة كبيرة، إذ باتت المقاربة الدفاعية للمقاومة ترتكز على ذئاب منفردة تتولى مهمة الرصد وتمرير المعلومة وصولا للحركة والنار، في حين وصف النفق المكتشف إسرائيليا في خان يونس جنوبا بأنه لأغراض الخدمة العامة.



وخلال تحليله للجزيرة، أوضح الدويري أن المقاربة الأولى كانت تعتمد على هجمات واسعة النطاق بالدفع بقوات الاحتلال داخل عمق مدينة غزة ولكن الآن العدد بات محدودا في مستواه الأعلى ويقدر بلواء.



ولفت إلى أن المعركة الآن تتلخص في قتال من حالة الحركة، إذ يسعى الاحتلال لتحقيق توغلات، وسرعة حركته تعتمد على الإجراءات المقابلة عبر الذئاب المنفردة الموزعة على أكثر من منطقة.



وأشار إلى أن مهمة هذه الذئاب مشاغلة قوات الاحتلال المتوغلة عبر توزيع أفرادها بطريقة منهجية منسجمة مع طبيعة الأرض، حيث تم إعداد مناطق للاستدراج والتقتيل، مضيفا أنه "في حال توقفت قوات الاحتلال وتراجعت يتم الإطباق عليها، وإذا تقدمت يتم التصدي إليها".

"مقايضة لا أخلاقية"

وحول ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فإن 130 قائدا وضابطا إسرائيليا ممن شاركوا بحرب غزة وجهوا رسالة لمجلس الوزراء ورئيس الأركان، طالبوا من خلالها برفض عودة النازحين إلى شمالي القطاع قبل عودة الأسرى، ووصف الدويري الخطوة بأنها "مقايضة لا أخلاقية".



وأوضح الدويري أن الرسالة تعبر عن حالة الأزمة التي وصل الاحتلال إليها، وتضمنت قناعة أنه لن يستطيع هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عسكريا، مؤكدا أن عملية التهجير الممنهج لا تزال في صلب الخطط الإسرائيلية.

صور أقمار صناعية

ويعتقد الدويري أن صور الأقمار الصناعية -التي بثتها الجزيرة وأظهرت أعدادا صغيرة من الآليات الإسرائيلية على شريط غزة الساحلي- دلالاتها محدودة ولا تنذر بأي خطوة مستقبلية، لأنها لم تصور تمركز جيش الاحتلال في المناطق الرئيسية.



وبين الخبير العسكري أن القوام الرئيسي لقوات الاحتلال يوجد بالمناطق التي لم تغطها الصور، إذ قال إنه كان من المفترض أن تركز على منطقة وادي غزة التي يوجد بها لواءان، وتعد منطقة تكدس للقوات، وكذلك المنطقة الشرقية لمدينة غزة.

نفق خان يونس

أما بشأن الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال حول نفق اكتشفه بخان يونس جنوبا، وزعم أنه استخدم لاحتجاز أسرى، وصف الدويري النفق بأنه ذو تشطيبات جيدة لكنه يصنف ضمن أنفاق الخدمة العامة وليس الأنفاق القتالية والإستراتيجية.



وأضاف أن هذا النفق المكتشف لا يفضي إلى شبكة الأنفاق المتشعبة التي بنيت وفق معايير محددة، ولا تتداخل فيها أنواع معينة مع أنواع أخرى، بينما قال إن المُسيرة الإسرائيلية التي سيطرت عليها كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- ستوظف بالهندسة العكسية لتطوير مُسيرات الزواري وأبابيل.



وحول ما أورده الإعلام الإسرائيلي بأن شكل المعركة في قطاع غزة سيتغير، نبه الدويري إلى أنه في الحروب المستمرة (الحرب العالمية- حرب فيتنام – حرب أفغانستان – حرب العراق) كان لا بد من إجراء تغيير على الخطط لتتلاءم مع المتغيرات الميدانية.

وأكد أن جيش الاحتلال عانى في غزة فشلا استخباريا وعملياتيا وتكتيكيا، حيث كان "الفشل" عنوان منظومة العمل الاستخباري الإسرائيلي رغم حجم القوات الضخم بالقطاع، لافتا إلى أن أهداف الحرب لم تتحقق، مؤكدا أن العسكري هو من يحدد تغيير شكل المعركة.



أما بشأن التوقعات لمستقبل معارك غزة، فكشف الدويري أن الحرب إحدى وسائل السياسة "ومن يضبط إيقاع المعارك القرار السياسي، والعسكري ينفذ القرار السياسي الذي يسعى بدوره لإطالة أمد الحرب".

الجزيرة