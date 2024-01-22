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سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تكشف عن هواتف Galaxy S24 خلال فعالية تعريفية

1/22/2024 6:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" مؤخراً عن أحدث إصدارات علامة "سامسونج" من سلسلة هواتف Galaxy S24 الرائدة في عالم الهواتف الذكية، متمثلة بهواتف Galaxy S24، وGalaxy 24+، وGalaxy S24 Ultra، وذلك في أول ظهور لها في المملكة قبل الإطلاق الرسمي الذي جرى في إطار الحدث العالمي السنوي #samsungupacked، والذي أقامته الشركة الأم لهذا العام تحت شعار "ترقبوا Galaxy AI"، في سان هوزيه في الولايات المتحدة الأمريكية.


هذه الخطوة جاءت على هامش فعالية خاصة أقامتها الشركة لتعريف نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمدونين التقنيين البارزين بالهواتف، مستعرضة ضمنها ما تتمتع به من إمكانات ومزايا وخصائص تقدم مجتمعة تجربة لا تضاهى، وتعد الثمرة التي نتجت عن تمازج إرثها الابتكاري ضمن الأجيال السابقة، وبذرتها الجديدة في عالم تقنيات الذكاء الإصطناعي.


وقد حظي الحضور بفرصة تجربة الهواتف الجديدة التي تتميز لهذا العام بألوانها العديدة والمستوحاة من العناصر الطبيعية، وبقوة أدائها، فضلاً عن جمالية تصميمها، مع شاشة أكبر وبذاكرة تصل إلى 1 تيرابايت، وبطارية بسعة أعلى تتيح استخدام الهاتف لمدة تصل إلى 31 ساعة. وتتميز الهواتف بكاميرات احترافية متضمنة تقنيات حديثة كمساعد التصوير وخاصية Nightography Zoom.


هذا وكانت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" قد أطلقت في الثامن عشر من شهر كانون الثاني للعام الجاري 2024 حملة للطلب المسبق على سلسلة هواتف Galaxy S24، والتي سيحصل الزبائن لدى شرائهم من خلال أي من معارض الشركة ومعارض موزعيها ووكلائها المعتمدين، أو من خلال متجر سامسونج الإلكترونيStore الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: ( /)، على العديد من المزايا الإضافية التي تقدمها الحزم المتنوعة التي تشملها الحملة.


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