انتبه لهذه النصائح قبل شراء سيارات كهربائية

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- Amman Net) السيارات الكهربائية هي سيارات تعمل بالكامل أو جزئيًا بالطاقة الكهربائية المخزنة في بطاريات قابلة للشحن. تعتبر السيارات الكهربائية صديقة للبيئة واقتصادية ومستقبلية، لكنها تحتاج إلى بعض الاعتبارات قبل شرائها. في هذا المقال، سنقدم لك بعض النصائح المفيدة لشراء سيارة كهربائية تناسب احتياجاتك وميزانيتك.
اختر نوع السيارة الكهربائية المناسب
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من السيارات الكهربائية: السيارات الكهربائية الهجينة (HEV)، والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، والسيارات الكهربائية البطارية (BEV).
- السيارات الكهربائية الهجينة هي سيارات تعمل بمحركين: محرك بنزين ومحرك كهربائي. تستخدم هذه السيارات الطاقة الكهربائية في السرعات المنخفضة والبنزين في السرعات العالية. تشحن البطارية بشكل تلقائي من خلال استرداد الطاقة أثناء الكبح والتسارع. تتميز هذه السيارات بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وانبعاثات منخفضة، لكنها تحتاج إلى صيانة محركين وتوفر نطاقًا محدودًا للقيادة الكهربائية.
- السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن هي سيارات تعمل أيضًا بمحركين: محرك بنزين ومحرك كهربائي. تستخدم هذه السيارات الطاقة الكهربائية كمصدر أساسي للقيادة والبنزين كمصدر احتياطي. تشحن البطارية من خلال الشبكة الكهربائية أو محطات الشحن العامة. تتميز هذه السيارات بقدرة على القيادة الكهربائية لمسافات أطول من السيارات الهجينة العادية وتوفر خيارًا للانتقال إلى البنزين عند الحاجة، لكنها تكلف أكثر وتحتاج إلى مساحة لتخزين البطارية والمحركين.
- السيارات الكهربائية البطارية هي سيارات تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المخزنة في بطارية كبيرة. لا تحتوي هذه السيارات على محرك بنزين أو أي أجزاء متحركة أخرى. تشحن البطارية من خلال الشبكة الكهربائية أو محطات الشحن العامة أو الخاصة. تتميز هذه السيارات بعدم انبعاث أي غازات ضارة وتوفير تجربة قيادة هادئة وسلسة وقوية، لكنها تكلف أكثر من السيارات التقليدية وتحتاج إلى وقت أطول للشحن وتوفر نطاقًا محدودًا يعتمد على حجم البطارية وظروف القيادة.
اختر حجم البطارية ومدى السيارة الكهربائية المناسب
حجم البطارية ومدى السيارة الكهربائية هما عوامل مهمة تؤثر على أداء وتكلفة وراحة السيارة الكهربائية. حجم البطارية يحدد كمية الطاقة الكهربائية التي يمكن تخزينها واستخدامها في السيارة. مدى السيارة الكهربائية يحدد المسافة التي يمكن قطعها بالسيارة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.
- حجم البطارية يتراوح بين 15 كيلوواط ساعة (kWh) إلى أكثر من 100 كيلوواط ساعة، ويعتمد على نوع وحجم وتصميم السيارة. كلما كان حجم البطارية أكبر، كلما كانت السيارة أكثر قوة ومدى، لكنها أيضًا أكثر ثقلًا وتكلفة. يجب عليك اختيار حجم البطارية الذي يناسب احتياجاتك من حيث المسافة والسرعة والتسارع والتضاريس والمناخ.
- مدى السيارة الكهربائية يتراوح بين 100 كيلومتر إلى أكثر من 500 كيلومتر، ويعتمد على حجم البطارية وكفاءة السيارة وظروف القيادة. كلما كان مدى السيارة أكبر، كلما كانت السيارة أكثر ملاءمة للرحلات الطويلة والمتكررة، لكنها أيضًا أكثر تعقيدًا وتكلفة. يجب عليك اختيار مدى السيارة الذي يناسب احتياجاتك من حيث التردد والمدة والوجهة وتوافر محطات الشحن.
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