انتبه لهذه النصائح قبل شراء سيارات كهربائية

MENAFN - Amman Net) السيارات الكهربائية هي سيارات تعمل بالكامل أو جزئيًا بالطاقة الكهربائية المخزنة في بطاريات قابلة للشحن. تعتبر السيارات الكهربائية صديقة للبيئة واقتصادية ومستقبلية، لكنها تحتاج إلى بعض الاعتبارات قبل شرائها. في هذا المقال، سنقدم لك بعض النصائح المفيدة لشراء سيارة كهربائية تناسب احتياجاتك وميزانيتك.

اختر نوع السيارة الكهربائية المناسب

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من السيارات الكهربائية: السيارات الكهربائية الهجينة (HEV)، والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، والسيارات الكهربائية البطارية (BEV).

- السيارات الكهربائية الهجينة هي سيارات تعمل بمحركين: محرك بنزين ومحرك كهربائي. تستخدم هذه السيارات الطاقة الكهربائية في السرعات المنخفضة والبنزين في السرعات العالية. تشحن البطارية بشكل تلقائي من خلال استرداد الطاقة أثناء الكبح والتسارع. تتميز هذه السيارات بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وانبعاثات منخفضة، لكنها تحتاج إلى صيانة محركين وتوفر نطاقًا محدودًا للقيادة الكهربائية.

- السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن هي سيارات تعمل أيضًا بمحركين: محرك بنزين ومحرك كهربائي. تستخدم هذه السيارات الطاقة الكهربائية كمصدر أساسي للقيادة والبنزين كمصدر احتياطي. تشحن البطارية من خلال الشبكة الكهربائية أو محطات الشحن العامة. تتميز هذه السيارات بقدرة على القيادة الكهربائية لمسافات أطول من السيارات الهجينة العادية وتوفر خيارًا للانتقال إلى البنزين عند الحاجة، لكنها تكلف أكثر وتحتاج إلى مساحة لتخزين البطارية والمحركين.

- السيارات الكهربائية البطارية هي سيارات تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المخزنة في بطارية كبيرة. لا تحتوي هذه السيارات على محرك بنزين أو أي أجزاء متحركة أخرى. تشحن البطارية من خلال الشبكة الكهربائية أو محطات الشحن العامة أو الخاصة. تتميز هذه السيارات بعدم انبعاث أي غازات ضارة وتوفير تجربة قيادة هادئة وسلسة وقوية، لكنها تكلف أكثر من السيارات التقليدية وتحتاج إلى وقت أطول للشحن وتوفر نطاقًا محدودًا يعتمد على حجم البطارية وظروف القيادة.

اختر حجم البطارية ومدى السيارة الكهربائية المناسب

حجم البطارية ومدى السيارة الكهربائية هما عوامل مهمة تؤثر على أداء وتكلفة وراحة السيارة الكهربائية. حجم البطارية يحدد كمية الطاقة الكهربائية التي يمكن تخزينها واستخدامها في السيارة. مدى السيارة الكهربائية يحدد المسافة التي يمكن قطعها بالسيارة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

- حجم البطارية يتراوح بين 15 كيلوواط ساعة (kWh) إلى أكثر من 100 كيلوواط ساعة، ويعتمد على نوع وحجم وتصميم السيارة. كلما كان حجم البطارية أكبر، كلما كانت السيارة أكثر قوة ومدى، لكنها أيضًا أكثر ثقلًا وتكلفة. يجب عليك اختيار حجم البطارية الذي يناسب احتياجاتك من حيث المسافة والسرعة والتسارع والتضاريس والمناخ.

- مدى السيارة الكهربائية يتراوح بين 100 كيلومتر إلى أكثر من 500 كيلومتر، ويعتمد على حجم البطارية وكفاءة السيارة وظروف القيادة. كلما كان مدى السيارة أكبر، كلما كانت السيارة أكثر ملاءمة للرحلات الطويلة والمتكررة، لكنها أيضًا أكثر تعقيدًا وتكلفة. يجب عليك اختيار مدى السيارة الذي يناسب احتياجاتك من حيث التردد والمدة والوجهة وتوافر محطات الشحن.