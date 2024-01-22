نائب أسترالي: تصريحات نتنياهو غير مفاجئة لأنه ليس شريكا للسلام

MENAFN - Palestine News Network ) سيدني/PNN- قالت النائب عن حزب العمل الأسترالي ماريا فافاكينو، الرئيسة المشاركة لمجموعة أصدقاء فلسطين البرلمانية، إنه لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ بموقف نتنياهو لأنه أدلى بتصريحات مماثلة في الماضي.

وقالت فامفاكينو لصحيفة الغارديان الأسترالية: "شخص مثل بنيامين نتنياهو ليس شريكا للسلام، ولم يكن كذلك منذ بعض الوقت".

وأضافت: "أرفض تصريحاته رفضا قاطعا، وعلى كل من يدعي دعمه للسلام بين الإسرائيلين والفلسطينيين، الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأشارت إلى دعم برنامج حزب العمل للاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعية إلى تسريعه والتقدم إلى الأمام نحو الاعتراف بدولة فلسطين.