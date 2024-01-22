الشاعر عبد الله عيسى يفوز بجائزة الثقافة الإمبراطورية التي يمنحها اتحاد كتاب روسيا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- حصل الشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى على جائزة "الثقافة الإمبراطورية" باسم إدوارد فولودين عن الشعر لهذا العام، وهي من أرفع الجوائز التي يمنحها اتحاد كتاب روسيا.

وقد فاز عيسى بالجائزة عن ديوانه "هناك حيث ظلال تئن" الصادر عام 2023 عن دار الأهلية في عمّان، وقد تم التكريم بحضور شخصيات مؤثرة ومبدعة في مجالات الكتابة والإبداع والفعل الثقافي من روسيا وخارجها، منهم الدبلوماسي والمستشرق المعروف وعضو الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية أليغ فومين، والمفكر سهيل فرح، ورئيس بيت الثقافة العربية رجا العلي، ورئيس منصّة الشاميات أيمن بيك، وعظمات بيك، ونخبة من الإعلاميين والكتاب.

وأهدى عبد الله عيسى تكريمه إلى المبدعين الذين استُشهدوا في حرب الإبادة في غزة الصامدة وفي مطلعهم الشاعر سليم النفّار.

وقال عيسى: "أعتز كثيرا بمنحي جائزة الثقافة الإمبراطورية/ إدوارد فولدين وهي من أهم جوائز اتحاد كتاب روسيا، وتُمنح لمبدعين كان لهم دور في تجسيد الهوية وتكريس الثقافة والرؤية الوطنية في آثارهم الإبداعية، وتشرفت أن يكون إهداء هذا التكريم للمبدعين من الكتاب والأدباء والصحفيين الذين استُشهدوا في الحرب الوحشية على غزة الصامدة وعلى رأسهم الشاعر الصديق سليم النفّار.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، أن هذا التكريم جدير به الشاعر المختلف عبد الله عيسى الذي ما زال يقدّم عطاياه الإبداعية وآخرها "سماء غزة تلال جنين" الصادر مؤخرا عن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين.

وأضاف أنه من خلال مساهماته الإبداعية وترجماته وحراكه الثقافي، استطاع عيسى أن يكون واحدا من العلامات الشعرية الكبرى التي ثبّتت حضور فلسطين على خارطة الإبداع العربي والكوني وتحديدا في روسيا، من خلال ترجماته للأدب الروسي والأدب الفلسطيني إلى الروسية.

وأشار إلى أن هذا التكريم، هو تكريم لشهداء فلسطين من الكتاب والصحفيين الذين ارتقوا في العدوان الوحشي وحرب الإبادة على غزة، وهو تأكيد على قوة الثقافة الفلسطينية في فضح رواية النقيض الاحتلالي في غير فضاء ومكان.

وقدّم عيسى الكثير من الإنجازات الشعرية والأدبية التي كرّسته واحدا من أسماء فلسطين الحسنى التي عمّمت الحق والحقيقة الفلسطينية في كل المحافل الأدبية التي ساهم فيها عيسى بمنجزه وسيرته ومسيرته الشعرية والإبداعية، وإذ نبارك له هذه الجائزة الوازنة.



