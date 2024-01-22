دبي تستضيف حفل الأفضل في الكرة الشاطئية

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية "Beach Soccer Worldwide" عن إقامة حفل اختيار الأفضل في اللعبة حول العالم خلال عام 2023 في دبي يوم 12 فبراير المقبل، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية "الإمارات 2024".

وتستضيف الإمارات، البطولة، للمرة الثانية في تاريخها، خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 في دبي بمشاركة 16 منتخباً، ويتنافس فيها منتخب الإمارات في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر والولايات المتحدة وإيطاليا.

واختارت اللجنة 3 بطولات عالمية أقيمت خلال عام 2023 لاختيار الأفضل بينها، وهي الدوري الأوروبي لكرة القدم الشاطئية الذي أقيم في سيردينيا بإيطاليا، وفازت إيطاليا بلقبه، وبطولة "موندياليتو" في إسبانيا التي فاز باللقب فيها منتخب إسبانيا للسيدات، ومنتخب البرازيل بلقب الرجال، وبطولة "نيوم" بالسعودية في أكتوبر الماضي، والتي فاز بلقبها أيضا منتخبا إسبانيا للسيدات والبرازيل للرجال.

وسبق أن أعلنت لجنة الكرة الشاطئية بالفيفا عن القوائم المختصرة لأسماء المرشحين لنيل جوائز أفضل اللاعبين واللاعبات وحراس المرمى والمدربين في العالم خلال عام 2023، والتي ضمت ثلاثة لاعبين إماراتيين هم: حميد جمال، حارس مرمى منتخب الإمارات، ووليد بشر، ووليد المحمدي (قائد المنتخب)، إضافة إلى البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب منتخب الإمارات الذي تم ترشيحه ضمن الأسماء المرشحة لجائزة أفضل مدرب.

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