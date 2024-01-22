شفاء مدافع الدوري الألماني من سرطان الغدد اللمفاوية

أعرب شتيفان لاينر مدافع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، عن تفاؤله بالمستقبل، وذلك بعدما عاد للملاعب عقب غيابه لستة أشهر بعد تشخصيه بالإصابة بالسرطان.

وشارك لاينر كبديل في المباراة التي خسرها فريقه 1 / 2 أمام أوجسبورج أمس السبت في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال المدافع النمساوي الدولي للصحفيين: "بالتأكيد، يجب عليك دائما مراقبة الأمور، ولكنني في الأساس متحمس للغاية".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إنه رغم الخسارة "كانت هناك لحظة سعادة لأنني شعرت أنني بحالة صحية جيدة وأن بإمكاني اللعب بقوة وسرعة أكبر".

وكان لاينر تم تشخيصه بالإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية خلال فترة اعداد ما قبل الموسم.

وقال: "أشعر أنني بحالة جيدة وأتطلع للمستقبل. الماضي انتهى. وقد بذلت فيه ما أستطيع".

ولم يتضح بعد ما إذا كان الظهير الأيمن، الذي انضم لممونشنجلادباخ قادما من سالزبورج في 2019، سيتسمر مع الفريق الموسم المقبل أم سيرحل.

وقال نيلز شمادتكه المدير الرياضي: "نحن في حوار مفتوح وواضح معه ومع وكلائه. وبعد ذلك سنرى النتيجة في النهاية".

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