مدير منظمة الصحة العالمية يخشى عدم التوصل لاتفاق حول الأوبئة

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين عن قلقه من احتمال عدم التزام الدول بالموعد النهائي المحدد في مايو لاستكمال المفاوضات واعتماد معاهدة ملزمة قانونا بشأن الأوبئة.
وقال في خطاب أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية "يجب أن أقول إنني قلق من أن الدول الأعضاء قد لا تفي بهذا الالتزام".
وأضاف "من وجهة نظري، فإن أي إخفاق في التوصل لاتفاق للأوبئة وتعديلات اللوائح الصحية الدولية سيكون بمثابة فرصة ضائعة قد لا تسامحنا عليها الأجيال القادمة".
تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز
MENAFN22012024000110011019ID1107750481
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.