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مدير منظمة الصحة العالمية يخشى عدم التوصل لاتفاق حول الأوبئة

1/22/2024 6:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين عن قلقه من احتمال عدم التزام الدول بالموعد النهائي المحدد في مايو لاستكمال المفاوضات واعتماد معاهدة ملزمة قانونا بشأن الأوبئة.

وقال في خطاب أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية "يجب أن أقول إنني قلق من أن الدول الأعضاء قد لا تفي بهذا الالتزام".

وأضاف "من وجهة نظري، فإن أي إخفاق في التوصل لاتفاق للأوبئة وتعديلات اللوائح الصحية الدولية سيكون بمثابة فرصة ضائعة قد لا تسامحنا عليها الأجيال القادمة".


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