كأس آسيا 2023.. منتخب الإمارات يخطط لصدارة «الثالثة» أمام إيران

يواجه منتخب الإمارات الوطني نظيره الإيراني في السابعة من مساء غداً الثلاثاء بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة بإستاد المدينة التعليمية، في ختام مرحلة المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023، التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان منتخب الإمارات واصل إعداده لهذه المواجهة بتدريبات يومية عقب الفراغ من مباراة فلسطين، وأدى مرانه الرئيس أمس، حيث ركز الجهاز الفني على تطبيق خطته الفنية التي سيخوض بها المباراة، وأطمأن على جاهزية اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، وسيضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على الاستعدادات في المران الختامي اليوم.

ويفقد المنتخب في مباراة إيران اثنين من عناصره الأساسية، هما المدافع خليفة الحمادي الذي تلقى البطاقة الحمراء في مباراة فلسطين ولن يكون متاحاً في مواجهة الثلاثاء، إضافة إلى المهاجم سلطان عادل للإصابة.

وضمن المجموعة الثالثة، تقام مباراة فلسطين وهونغ في ذات التوقيت باستاد عبد الله بن خليفة، وتحدد نتيجة المباراتين مصير بطاقات التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، ويتصدر المنتخب الإيراني المجموعة برصيد ست نقاط بالفوز على فلسطين وهونغ كونغ، فيما يملك الأبيض أربع نقاط من فوز وتعادل، ويحل فلسطين في المركز الثالث بنقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب هونغ كونغ المجموعة الثالثة بلا رصيد بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية.

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