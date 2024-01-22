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زيلينسكي يقترح السماح بمنح المقاتلين الأجانب الجنسية الأوكرانية

1/22/2024 6:00:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين السماح بمنح الجنسية الأوكرانية للمقاتلين الأجانب والمتحدرين من أصل أوكراني دون أن يضطروا إلى التخلي عن جنسيتهم، في تعديل جذري لقانون البلاد الذي يحظر تعدد الجنسيات.

وأكد زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي أن التعديل يجب أن يصب في صالح "المقاتلين الأجانب الذين جاؤوا للدفاع عن أوكرانيا، وأولئك الذين يقاتلون من أجل حرية أوكرانيا كما لو كانت وطنهم".

وأضاف أن النص "سيمنح أيضاً جميع الأوكرانيين وأحفادهم في العالم حق الحصول على جنسيتنا، باستثناء مواطني الدولة المعتدية بالطبع".

ولا يسمح القانون في أوكرانيا حالياً بالجنسية المزدوجة. ولذلك يتعين على طالبي التجنيس التخلي عن جنسيتهم الأصلية للحصول على الأوكرانية.

منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022، انضم آلاف الأجانب إلى أوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية. وتصفهم موسكو بالمرتزقة، وترى في الغربيين دليلاً على حرب يشنها حلف شمال الأطلسي بالوكالة.


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