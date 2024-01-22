الكرملين يتهم أوكرانيا بضرب محطة غاز قرب سانت بطرسبرغ

اتهم الكرملين اليوم الإثنين أوكرانيا بضرب محطة للغاز في ميناء أوست لوغا على الجانب الروسي من بحر البلطيق الروسي الأحد، ما أدى إلى نشوب حريق كبير فيها.

اندلع حريق كبير في محطة للغاز تابعة لشركة نوفاتك، أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في روسيا، الأحد في البلدة الواقعة غربا على مقربة من الحدود الروسية مع إستونيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الإثنين ردا على سؤال حول الحريق "يواصل نظام كييف إظهار وجهه الوحشي بضرب بنى تحتية مدنية". وتبعد المحطة أكثر من 850 كلم عن أوكرانيا.

والحريق أحدث حلقة في سلسة من الهجمات الأوكرانية على ما يبدو على منشآت روسية للطاقة. الأسبوع الماضي أعلنت كييف مسؤوليتها عن هجومين آخرين أحدهما في منطقة لينينغراد حيث تقع بلدة أوست لوغا.

وتستخدم كل من روسيا وأوكرانيا مسيّرات محملة بمتفجرات لضرب أهداف في العمق بعيدا عن خطوط الجبهة، وتتبنى قواتهما المسلحة باستمرار إسقاط مسيّرات للطرف الآخر فوق أراضيهما.

وقال بيسكوف في الإيجاز الصحافي الإثنين إن "وزارة الدفاع وموارد الدفاعات الجوية تتخذ كافة الإجراءات الضرورية للحماية من مثل تلك الهجمات".

ونفت السلطات المحلية وقوع إصابات نتيجة الحريق الذي اندلع صباح الأحد.

كما اتهم بيسكوف أوكرانيا بالقصف الذي تعرضت له الأحد مدينة دونيستك الخاضعة لسيطرة موسكو في شرق أوكرانيا منددا بـ"عمل إرهابي همجي" أوقع 27 قتيلا.

واستهدفت قذائف صاروخية أحد أحياء المدينة وسقطت على سوق مزدحم، بحسب مسؤولين محليين.

قال بيسكوف الإثنين إن "العملية العسكرية الخاصة ستتواصل من أجل حماية شعبنا من هذا الخطر" مستخدما العبارة المفضلة لموسكو في الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا.





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