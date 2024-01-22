صناعة عمان وملتقى الاعمال الفلسطيني الأردني ينظمان جلسة حوارية حو

MENAFN - Khaberni) خبرني - نظمت غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني جلسة حوارية بعنوان” دعم المنتج المحلي وأثره على الإقتصاد الوطني”، السبت، في مبنى الغرفة، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين الصناعي والتجاري.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اكد حرص غرفة صناعة عمان على التعاون مع ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني في كافة الفعاليات التي تصب في دعم الصناعة الوطنية، ومنها اقامة معرص للترابطات الصناعية التجارية خلال المستقبل القريب، مشيرا الى ان الصادرات الصناعية تشكل 94% من اجمالي صادرات المملكة، فيما تصل نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي 25%، موضحا بأن متوسط تشغيل كل مصنع أردني حسب دراسة اجرتها غرفتا

صناعة عمان والأردن هي

13عاملا لكل منشأة صناعية، مما يجعله المشغل الرئيس للأيدي العاملة الوطنية، الأمر الذي يؤكد على ان دعم الصناعات الوطنية يسهم في التخفيف من مشكلة البطالة في الأردن.

واضاف الجغبير بان الصناعات الأردنية في كافة القطاعات شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مما جعل صادراتها تصل الى اسواق حوالي (140) دولة في مختلف قارات العالم، كما انها ساهمت في توفير العديد من المستلزمات الأساسية للمواطنين خلال جائحة كورونا، حيث اعرب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في لقاءات جلالته المتكررة مع ممثلي القطاةع الصناعية عن فخره بالجودة العالمية والتطور الذي شهدته الصناعة الأردنية.

وشدد الجغبير على انه لم يُسجل على غرف الصناعة انها تبنت فكرة المقاطعة، ولكنها كانت تدعو على الدوام الى دعم المنتجات المحلية والاقبال عليها، من خلال حملة "صنع في الأردن"، وهو الأمر الذي قامت به العديد من الدول.

من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الأسبق الدكتور محمد الحلايقة ،

انه نتيجة للأزمات العديد التي يشهدها العالم والمنطقة والتي تؤثر على الاردن اقتصاديا، فلا بد من إنتاج نظرية اقتصادية جديدة قائمة على نظرية اقتصاد الطوارىء، خصوصا وان الأردن يعتبر من الدول محدودة الموارد.

واشار الحلايقة الى ان دعم الصناعة الأردنية "فرض" يجب ان يكون مستمرا وفي كافة الظروف، وأن لا يكون نتيجة تطورات اقليمية عابرة، وذلك للدور الهام الذي تلعبه الصناعة في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى الدور الهام الذي تلعبه الصناعة الأردنية في توفير المنتجات البديلة في حالة حدوث اغلاقات او تعطل سلاسل الامداد العالمية، خصوصا وان الصناعة تعاني من ارتفاع كلف الانتاج وخصوصا اسعار الطاقة وكذلك الفوائد البنكية المرتفعة.

ودعا الحلايقة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحل المعيقات الادارية امام الاستثمار المحلي وكذلك جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية في كافة القطاعات، موضحا ان اقتصاد المعرفة هو الذي سيقود الاقتصاد العالمي، فبالتالي لا بد من تعزيز المؤسسات المعنية بتطوير الابداع والابتكار مثل الجامعات وغيرها.

وفي ختام الجلسة الحوارية، قام رئيس ملتقى الأعمال الأردني الفلسطيني المهندس نظمي عتمة بتكريم الدكتور محمد الحلايقة والمهندس فتحي الجغبير.