تعرفوا على أسعار الذهب بالأردن الاثنين - تفاصيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
ووفقا للتسعيرة، استقر سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين الأردنيين من محلات الصاغة للمواطنين ليصل عند 41.4 دينار، والشراء من المواطنين عند 39.7 دينار.
واستقر سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط عند 48.6 دينار والشراء عند 45.8، كما استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط عند 36.9 و33.9 دينار على التوالي.
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