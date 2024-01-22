تواصل القصف على خان يونس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لم يهدأ عدوان الاحتلال على خان يونس في غزة، حيث استهدفت محيط مستشفى ناصر، الاثنين، جنوبي قطاع غزة.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات الاحتلال يستقر قرب مستشفى الأمل، مؤكدا فقدانه الاتصال كليا مع طواقمه في خان يونس.
وكثف الاحتلال عدوانه على غزة، الاثنين، مستهدفا بالمدفعية محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وتم نقل نحو 30 شهيدا، على الأقل، إلى مجمع ناصر الطبي جراء قصف الاحتلال غرب خان يونس جنوبي القطاع.
دخل عدوان الاحتلال على غزة يومه الثامن بعد المئة، وذلك في ظل تكثيف القصف على مناطق عدة في القطاع، وارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي لمناطق عدة.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، استشهاد 25,105 أشخاص، وإصابة 62,681 جراء العدوان منذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن، بحسب حصيلة الذين سمح بنشر اسمائهم، مقتل 531 من جنوده وضباطه منذ بداية الحرب، بينهم 195 منذ بداية الحرب البرية.
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