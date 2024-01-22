تواصل القصف على خان يونس

MENAFN - Khaberni) خبرني - لم يهدأ عدوان الاحتلال على خان يونس في غزة، حيث استهدفت محيط مستشفى ناصر، الاثنين، جنوبي قطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات الاحتلال يستقر قرب مستشفى الأمل، مؤكدا فقدانه الاتصال كليا مع طواقمه في خان يونس.

وكثف الاحتلال عدوانه على غزة، الاثنين، مستهدفا بالمدفعية محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتم نقل نحو 30 شهيدا، على الأقل، إلى مجمع ناصر الطبي جراء قصف الاحتلال غرب خان يونس جنوبي القطاع.

دخل عدوان الاحتلال على غزة يومه الثامن بعد المئة، وذلك في ظل تكثيف القصف على مناطق عدة في القطاع، وارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي لمناطق عدة.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، استشهاد 25,105 أشخاص، وإصابة 62,681 جراء العدوان منذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، بحسب حصيلة الذين سمح بنشر اسمائهم، مقتل 531 من جنوده وضباطه منذ بداية الحرب، بينهم 195 منذ بداية الحرب البرية.