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نواب يطالبون بالرد على (بحوث) وإدانة تصريحاتها حول المقاومة

1/22/2024 5:20:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - انتقد كلاً من النائب خليل عطية والنائب صالح العرموطي، البيان الصادر عن المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة ، الأردنية، "سيما بحوث"، حول المقاومة في قطاع غزة.

وقال عطية اليوم الإثنين، خلال الجلسة التشريعية، إنه يجب على الحكومة ومجلس النواب إدانة تصريحات بحوث، والتي لا تتوافق مع الموقف الرسمي والشعبي الأردني.

وأضاف أنه كان يجب عليها دعم المقاومة في غزة وليس مهاجمتها.

من جهته وصف العرموطي تصريحات بحوث، بـ"المؤلم والمحزن للمواطنين الأردنيين جميعاً، حيث وهز مشاهرهم".

وتابع: "يجب أن تحاسب، وعلى الحكومة أن تصدر بياناً احتراماً لموقفها تجاه فلسطين".

ونوه إلى أن هذا التصريح لم يصدر بشكل عفوي عن المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة.

وجاء في "بيان سيما بحوث" اتهام مباشر للمقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بارتكابها "عنفا جنسيا غير معقول خلال هجماتها المهولة"، في حين أغفل "بيان سيما بحوث" عدم وجود أي دليل على ارتكاب المقاومين مثل تلك الأفعال.

وأغفل التقرير ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي كلّ أشكال "الإرهاب" ضد النساء والأطفال والشيوخ والشباب ودور العبادة والجامعات والمدارس والمنازل، وكافة مرافق الحياة والبنية التحتية، حتى نبش المقابر التي تصنف ضمن "جرائم الحرب".

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