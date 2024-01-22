تعليمات أسس الممارسة الجيدة للدراسات الدوائية 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعليمات تطبيق أسس الممارسة الجيدة للدراسات الدوائية والفحوصات المخبرية الخاصة بالدراسات الدوائية لسنة 2024 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع العام الحالي 2024.

وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات، أن التعليمات جاءت للتأكيد على أن المؤسسة هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على كافة الدراسات الدوائية التي يتم إجراؤها في المملكة من حيث إصدار الموافقات اللازمة وترخيص الجهات المعتمدة لإجراء هذه الدراسات ومتابعة سير إجراء هذه الدراسات وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المشاركين فيها.

وأضاف مهيدات أن التعليمات تؤكد كذلك أن المؤسسة هي الجهة المسؤولة عن التأكد من التزام هذه الجهات بتطبيق أسس الممارسة السريرية الجيدة (GCP) وأسس الممارسة المخبرية السريرية الجيدة (GCLP) وجميع الأنظمة والتعليمات والأسس والتعاميم ذات العلاقة بإجراء الدراسات الدوائية الصادرة عن المؤسسة، لافتا إلى أن التعليمات تنظم إجراء الدراسات الدوائية في المملكة وتحدد مسؤوليات وواجبات كافة الجهات ذات العلاقة بإجراء هذه الدراسات.

وأشار مهيدات إلى أن التعليمات تنظم أيضا التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من صحة المشاركين في الدراسات والتحاليل المخبرية للأدوية المرتبط بالدراسة واعتماد نتائج التحاليل والفحوصات الصادرة عن المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة.

وأكد مهيدات على أن التعليمات تعزز وتشجع الاستثمار في مجال الدراسات الدوائية في الأردن مما يجعل الأردن مركزا رائدا إقليميًا لإجراء مثل هذه الدراسات، من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بالموافقة والرقابة على الدراسات الدوائية مع الحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المشاركين فيها.

ولفت إلى أهمية التعليمات التي جاءت استنادا إلى نص المادة (13/ د) من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011 ، في تعزير الدور الريادي للمؤسسة في مجال الدراسات الدوائية وضمان صحة وسلامة المشاركين فيها ومواكبة التزايد المطرد في عدد الدراسات العلاجية ( السريرية) ودراسات التكافؤ الحيوي خلال الأعوام الأخيرة حيث شهد عام ٢٠٢٣ تزايد ملحوظ في عدد الدراسات السريرية.

ويشار إلى مكانة الأردن الرائدة في مجال الدراسات الدوائية كأول دولة عربية تشرع قانونا خاصا بإجراء الدراسات الدوائية عام ٢٠٠١ كقانون مؤقت وتم تعديله حيث أصبح قانونًا دائمًا في العام ٢٠١١.