الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر بياناً بشأن إصابة محمد صلاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، أن محمد صلاح، قائد المنتخب المصاب، سيحضر مباراة الرأس الأخضر الأخيرة للفريق في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا اليوم، موضحاً أنه سيتوجه بعدها إلى إنجلترا لاستكمال برنامج إعادة التأهيل.

وقال الاتحاد المصري، في حسابه على «فيسبوك»: «بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر غداً (اليوم) لاستكمال علاجه».

وأضاف: «نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية حال التأهل».

وفي وقت سابق اليوم، قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه من المنطقي أن يعود صلاح إلى النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لاستكمال برنامج إعادة التأهيل، بعد إصابته خلال المشاركة في كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج.

وتعرَّض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي في أبيدجان.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه يتوقع غيابه عن المباراتين التاليتين إذا ضمن الفريق التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز برباعية على بورنموث بشأن مدى إمكانية عودة صلاح لمرسيسايد، قال كلوب، في تصريحات نقلها موقع النادي على الإنترنت: «هذه هي الخطة. إذا كان هذا قد تقرر بنسبة 100% فلا أعلم، لكن هذه هي الخطة».

وأضاف: «مهما كانت مدة غيابه، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا أو مع فريقنا. هذه هي الخطة».

وتابع: «تحدثت معه مباشرة بعد المباراة في الليلة التي حدثت فيها الإصابة تقريباً. ومنذ ذلك الحين وهو على اتصال بطبيبنا. أبلغني الطبيب بالخبر، لذلك أعتقد أنه سيعود».

وحول ما إذا كان صلاح يمكن أن يشارك مرة أخرى مع مصر خلال كأس الأمم الأفريقية، قال كلوب: «أنا لست طبيباً. أود أن أقول إنه إذا تأهلت مصر للنهائي وكان جاهزاً قبل النهائي، فربما نعم. ولم لا؟».

وكان صلاح، الذي خاض 96 مباراة دولية، ضمن منتخب مصر الذي خسر من الكاميرون في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون، وخسر اللقب مرة أخرى في النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون قبل عامين، حين تفوقت السنغال بركلات الترجيح.

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