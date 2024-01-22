الأمر لم يكن صدفة... نجوم مصر السابقون يفتحون النار على محمد صلاح

انتقد هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق، خروج محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول، من معسكر الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.



وقال هاني رمزي في تصريحات تليفزيونية: "منتخب مصر أهم من أي لاعب، وما حدث كان صدمة للجميع، وأعتقد أن التوقيت كان خاطئًا".



وتابع: "القرار كان معدًا مسبقًا وبه عدم تقدير للمسؤولية، والأمر لم يكن صدفة، وأعتقد أنه ليس من العدل عودة صلاح للمشاركة مع مصر حال التأهل، على حساب لاعب اجتهد وتحمل المسؤولية، وساهم في الوصول إلى الأدوار المتقدمة".

وأضاف رمزي: "إذا كنت في نفس الموقف كنت سأقرر البقاء مع المنتخب المصري، وربما ما حدث يمنح اللاعبين دافعًا أكبر للفوز، والدفاع عن قدراتهم".



وواصل: "اتحاد الكرة والمدير الفني لن يجبرا أي لاعب على البقاء، ولكن كان يجب مناقشة محمد صلاح في القرار، ولو تم تأجيله إلى بعد مباراة الرأس الأخضر غدًا، ربما كان ذلك أفضل".



وأتم: "أرى أن قرار عودة محمد صلاح إلى ليفربول خاطئ، وتوقيته أيضًا غير مناسب، وكان يجب دراسته بشكل أفضل".

ووجه أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق، رسالة إلى محمد صلاح، هو الآخر، حيث كتب عبر منصة "إكس" "أتمنى أن يراجع محمد صلاح نفسه، ولا يترك الفريق في وسط المشوار".

وأضاف "أنت قائد المنتخب ولا يليق أبداً بتاريخك أن تترك الفريق وترحل، كلوب يفكر في مصلحته فقط".

وأتم: "لدي آمال كبيرة أن ترفض طلب ليفربول وتتمسك بالبقاء مع المنتخب، حتى آخر يوم له في البطولة".

تأتي انتقادات نجوم مصر السابقين، لقرار محمد صلاح، بعدما سبق وفتحت الجماهير المصرية النار على قائد الفراعنة، مؤكدة إن قراره بمغادرة المعسكر يؤكد إنه ليس على قدر المسؤولية، مشيرة إلى أنه من الظلم عودته حال تأهل الفراعنة إلى الأدوار الاقصائية.

وأصيب محمد صلاح في لقاء مصر وغانا، الخميس الماضي، بشد في العضلة الخلفية وستبعده عن الملاعب مدة لا تقل عن 10 أيام، وأعلن الاتحاد المصري، عودة صلاح لاستكمال علاجه في إنجلترا بعد لقاء الرأس الأخضر اليوم الإثنين، بختام منافسات دور المجموعات، لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال الاتحاد المصري في بيانه الرسمي، الذي تم إصداره خلال الساعات الماضية: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا، عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه، نأمل في لحاقه بالمنتخب بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حال التأهل".

ويكشف "البيان" التفاصيل الكاملة لقصة مغادرة محمد صلاح لمعسكر المنتخب المصري في كوت ديفوار، وعودته إلى إنجلترا، بحسب مصدر داخل منتخب مصر.

وقال المصدر، إنه تم التنسيق بين مسؤولي اتحاد الكرة المصري ونظائرهم في ليفربول، على خروج صلاح من معسكر الفراعنة، عقب مباراة غانا التي أصيب فيها صلاح، مشيراً إلى أن الاتفاق كان ينص على الإعلان عن الأمر بعد مباراة كاب فيردي الليلة، قبل أن يخرج يورغن كلوب مدرب ليفربول ويعلن القرار خلال الساعات الماضية، ما ترتب عليه إرباك حسابات المسؤولين المصريين، واضطرارهم للإعلان عن الأمر، رغم إنهم كانوا يفضلون تأجيله حتى الانتهاء من مواجهة كاب فيردي، كونها مباراة حساسة ومصيرية في مشوار الفراعنة القاري.

وأشار المصدر إلى أن سبب الموافقة على خروج صلاح من معسكر مصر، يعود إلى عامل اكتساب الوقت وسرعة علاجه، خاصة أن هناك ضعف في الإمكانيات الطبية بكوت ديفوار، وهو ما أكد عليه طبيب الفراعنة محمد أبو العلا المشهود له بالكفاءة، إذ وافق على الأمر نفسه، ووضع مصلحة اللاعب في المقام الأول.

وكشف المصدر عن نقطة هامة، ساهمت في اتخاذ هذا القرار وهو انتقال منتخب مصر إلى بلدة سان بيدرو بكوت ديفوار حال تأهله إلى دور الـ 16، وهي بلدة فقيرة طبياً، ولا تمتلك الوسائل العلاجية اللازمة.

وشدد المصدر على أن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، وافق على مغادرة صلاح للمعسكر، على أمل اللحاق بالدور نصف النهائي (حال تأهل مصر)، خاصة أن الفارق الزمني بين المباريات المقبلة، سيصل إلى 6 أيام أو أكثر، مشيراً إلى أن صلاح تحدث مع فيتوريا، مؤكداً أن تجهيزه في ليفربول سيكون بشكل أسرع وأفضل، على أن يلحق بالمربع الذهبي، (حال استكمال الفراعنة لمشوارهم بالبطولة).

وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول قال في مؤتمر صحفي، عقب فوز الريدز على بورنموث 0/4 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي: "الخطة هي أن يعود صلاح لليفربول لتلقي العلاج، لا أعلم إذا تم تأكيد الأمر ولكن هذه هي الخطة، مهما طالت مدة غيابه، لكن من الواضح أن عودته لتلقي العلاج هنا معنا هو أمر منطقي، لكنني لست متأكدًا أن الأمر قد تم حسمه، تحدثت معه يوم تعرضه للإصابة، ومنذ ذلك الحين فهو يتحدث مع طبيب الفريق والطبيب يخبرني بالأخبار، أظن أنه سيعود".

وحول ما إذا كان صلاح يمكن أن يشارك مرة أخرى مع مصر خلال كأس الأمم الإفريقية، قال كلوب: "أنا لست طبيباً، أود أن أقول إنه إذا تأهلت مصر للنهائي وكان جاهزاً قبل النهائي، فربما نعم، ولم لا؟".

وشارك محمد صلاح قرابة 135 دقيقة في بطولة كأس أمم إفريقيا بنسختها الحالية، التي تستضيفها كوت ديفوار حالياً، وسجل هدفاً واحداً أمام منتخب موزمبيق.

ويمتلك منتخب مصر نقطتين فقط، يحتل بهما المركز الثاني، ويحتاج إلى الفوز في لقاء كاب فيردي الليلة، لضمان التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الإفريقية.

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