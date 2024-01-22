سيطرة إيطالية.. المحتوى الرقمي أحدث جوائز «جلوب سوكر»

بدأت الشراكة بين رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ومؤسسة جلوب سوكر تؤتي ثمارها في الدورة الرابعة عشرة من جوائز دبي جلوب سوكر والتي أقيمت يوم 19 يناير في فندق أتلانتس النخلة، وذلك بالإعلان عن فوز رافائيل لياو ونادي روما بجوائز المحتوى الرقمي التي أعلنت الرابطة عن إطلاقهما مؤخراً وهما جائزة "أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي" وجائزة "أفضل محتوى رقمي لنادٍ في الدوري الإيطالي".

وتركز الفئتان الجديدتان من الجوائز على الوسائط الرقمية المبتكرة للاعبي الدوري والأندية وعلى الترويج لها. وبعد جولتين مكثفتين من الاختيار، تم تحديد الفائزين من خلال تصويت المشجعين، ما أتاح الفرصة للأشخاص الذين يتواصلون بشكل مباشر مع قنواتهم الرقمية من إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم.

وفاز رافائيل لياو بعد أن أثار إعجاب المشجعين بمحتوى يستعرض جوانب حياته اليومية وتواصله مع المشجعين على إنستغرام ويوتيوب. وحصد بالتعاون مع منشئي المحتوى والمؤثرين الآخرين أصوات كثيرة ضمنت فوزه ضمن فئته.

وتعاون نادي روما المحترف لكرة القدم مع Socios لإنتاج حملة "فان إن ذا بوكس" (Fan in the Box) المبتكرة. تضمنت المبادرة مقاطع فيديو لستة مشجعين تم اختيارهم من بين أكثر من 400 مشجع، وهم يخوضون "الجيالوروسي ايسكيب رووم" (Giallorossi Escape Room) خلال المباراة التي جمعت الفريق بفريق أودينيزي ضمن جولات الكالتشيو على ملعب أوليمبيكو. وحظيت هذه الحملة المميزة بتأييد المشجعين في كل مكان، ومنحت النادي المركز الأول ضمن هذه الفئة.

وقال ألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تؤكد شراكتنا مع مؤسسة جلوب سوكر والإعلان عن الفائزين بالجوائز التي أطلقناها في الدورة الرابعة عشرة من جوائز دبي جلوب سوكر على التزامنا بالشراكة مع المؤسسات التي تشاركنا طريقة التفكير لتوسيع نطاق التفاعل مع جيل الشباب من المشجعين عبر الوسائط الرقمية الناشئة.

وأضاف: "يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 16 مليون مشجعٍ للدوري الإيطالي نصفهم تحت سن الـ 25 وندرك أن أفضل طريقة لجذب الجمهور من الشباب هي الاعتماد على المنصات الرقمية، إذ أن جمهور الشباب من جيل الألفية يتطلعون إلى المحتوى الذي يتجاوز كرة القدم ويؤسس روابط وعلاقات مع الأندية واللاعبين، وهذا ما نريد أن نقدمه لهم. نبارك للفائزين بجوائز رابطة الدوري الإيطالي الذين أثبتوا مواهبهم وعملهم الجاد بطريقةٍ مميزة واستفادوا من الأدوات الرقمية بشكلٍ مثالي، وأرسوا معايير عالية المستوى في مجال المحتوى الرقمي".

ومن جانبه قال توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لجلوب سوكر: "يسرنا في هذا الحدث المميز أن نكرم أفضل صناع المحتوى الرقمي في الدوري الإيطالي كجزء من جوائز دبي جلوب سوكر لهذا العام. أنا من معجبين كرة القدم الإيطالية وأعتبر بأن الشراكة مع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ومشاركتها في حفلنا السنوي فرصةٌ ثمينة مع تقدم كلا المؤسستين في مسيرة نموهما في هذه المنطقة وعلى المستوى الدولي. نبارك لكل من رافائيل لياو ونادي روما، ونتطلع إلى مزيدٍ من التعاون مع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم مستقبلاً في ظل توسع جلوب سوكر في أوروبا".

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