من هو بديل صلاح.. تشكيل مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر

يستعد منتخب مصر، لخوض مباراة مرتقبة ضد الرأس الأخضر، مساء اليوم الإثنين، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وتنطلق المباراة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، العاشرة مساء بتوقيت مصر.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن مصر صاحبة الوصافة.

ويغيب عن منتخب مصر، قائد الفراعنة محمد صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء غانا، وسيكون أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك، الأقرب لتعويض محمد صلاح في لقاء الرأس الأخضر.

واستقر روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، على التشكيل الذي سيواجه به، منتخب الرأس الأخضر، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفراعنة في مواجهة الليلة، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – عمر كمال عبد الواحد – محمد حمدي

خط الوسط: إمام عاشور – محمد النني – حمدي فتحي

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – مصطفى محمد – عمر مرموش

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