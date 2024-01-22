أسعار الذهب تتراجع مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة قريباً



تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تلاشي توقعات المتعاملين باقتراب خفض أسعار الفائدة، كما فقد الملاذ الآمن جاذبيته مع تحسن شهية المخاطرة قبل بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية واجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2022.28 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.39 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 2023.80 دولارا.

وتلاشت توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في مارس، ما وضع على ما يبدو سقفا لأسعار الذهب.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة أواندا إن حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط -خاصة حول الشحن في البحر الأحمر- تدعم بقاء الذهب فوق 2015 دولارا.

ودعمت الأسهم اليابانية العقود الآجلة الأمريكية والأوروبية لترتفع اليوم الاثنين، إذ غذت الضجة حول الذكاء الاصطناعي أسهم قطاع التكنولوجيا قبل أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية المهمة ونتائج الشركات.

وتراجعت ملاذات آمنة أخرى، وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا، في حين هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في أكثر من شهر إلى 4.1148 بالمئة.

وهبط الذهب نحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع، بعد أن قال مسؤولون بالاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض أسعار الفائدة 132 نقطة أساس هذا العام، بعد أن كانوا يتوقعون قبل أسبوعين خفضها 150 نقطة أساس، وفقا لتطبيق آي.آر.بي.آر لاحتمالات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 22.18 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 896.27 دولارا والبلاديوم 0.8 بالمئة إلى 938.70 دولاار.





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