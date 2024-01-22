مركز دبي للسلع و«الدانوب» يطلقان مشروعاً سكنياً بملياري درهم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة المتخصصة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، إبرام شراكة مع شركة «الدانوب العقارية» لتطوير مشروع سكني جديد في المنطقة النابضة بالحيوية «بحيرات أبراج جميرا»، والذي يتألف من برجين شاهقين من 65 طابقاً سيضيفان 1200 وحدة سكنية جديدة إلى منطقة أبراج بحيرات جميرا، وهما يمتدان على مساحة بناء 1.7 مليون قدم مربعة، وتبلغ قيمة المشروع نحو 545 مليون دولار (ملياري درهم).



ويقع البرجان السكنيان الجديدان، اللذان لا يزالان حالياً في مرحلة التصميم، بجوار منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، مما سيعزز جاذبية منطقة أبراج بحيرات جميرا، كونها واحدةً من أبرز وأشهر المجتمعات متعددة الاستخدامات في الإمارة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نشهد حالياً طلباً غير مسبوق على العقارات السكنية الفاخرة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، وهذا ما تجسّد جلياً في النجاح الاستثنائي الذي حققه مشروع (ذا فيوز)، أول مشروع تطويري ضمن تعاوننا مع شركة الدانوب العقارية والذي بيعت وحداته بالكامل.



ويضم مجتمع أبراج بحيرات جميرا أكثر من 100 ألف فرد، وتعد هذه المنطقة اليوم واحدة من أبرز وأشهر الوجهات المعروفة في دبي، بفضل ما تقدمه من عروض وخيارات متكاملة تلبي احتياجات الزوّار والشركات والقاطنين فيها. ونحن سعداء بإطلاق المشروع الثاني ضمن شراكتنا المثمرة مع شركة الدانوب العقارية، بالتزامن مع مساعينا المبذولة في إعادة رسم ملامح منطقة أبراج بحيرات جميرا وإثراء محفظة عروضها السكنية النوعية لتلبية احتياجات مجتمعها المتنامي».

وقال رضوان ساجان المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «كوننا شركة تطوير عقارية خاصة تحقق مسيرة نمو متسارعة في دولة الإمارات، فإننا نسعى دوماً إلى البحث عن قطع أراض متميّزة عبر مناطق التطوير الاستراتيجية وتحويلها إلى مشاريع استثنائية. وتتجلّى هذه الرؤية بوضوح في شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، والتي ستمكننا من تعزيز المقومات الجاذبة في مشروعنا القادم، والذي سيوفر بدوره فرصة استثمارية مجزية أمام المستثمرين والمشترين، حيث سيستفيدون من القيمة المستقبلية الكبيرة المترتبة على الاستثمار في هذه المشروع، ويُعزى ذلك إلى عاملين رئيسيين وهما الموقع المثالي لمنطقة أبراج بحيرات جميرا والدعم المستمر الذي يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة».

تأتي هذه الشراكة عقب إطلاق أول مشروع بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة الدانوب العقارية خلال شهر يناير، وهو مشروع سكني بعنوان «ذا فيوز» في المجمّع «كيه» بمنطقة أبراج بحيرات جميرا وتبلغ قيمته 1.4 مليون درهم. وقد بيعت كافة وحدات البرجين الشاهقين في هذا المشروع بالكامل، مما يُظهر الطلب المستمر على الوحدات العقارية الممتازة في جميع أنحاء المنطقة.

وخلال عام 2023، أبرم مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقيات وشراكات مع خمسة من كبار مطوّري العقارات لإطلاق ستة مشاريع عقارية تجارية وسكنية متميزة في أبراج بحيرات وجميرا ومنطقة أبتاون دبي. ويولي مركز دبي للسلع المتعددة أهمية خاصة للتطوير المستمر عبر مناطقه ومشاريعه المختلفة، باعتبار ذلك أحد أولوياته الرئيسية، خصوصاً وأن ذلك يسهم في جذب أعداداً قياسيةً من الشركات الجديدة القادمة إلى دبي، بفضل ما تقدمه من مناخ أعمال داعم ومجتمعات سكنية متميزة. ويساهم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً بنسبة 11% من الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.





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