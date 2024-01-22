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مجرد الكلام لن يغير شيئاً.. فينيسيوس يعلق على واقعة ماينان

1/22/2024 5:20:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

علق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، على واقعة تعرض الفرنسي مايك ماينان حارس ميلان، لهتافات عنصرية في مباراة أودينيزي بالدوري الإيطالي.

وأعاد فينيسيوس، نشر البيان الذي أصدره ماينان، على حسابه بشبكة "إكس"، وكتب عليه: "مجرد الكلام لن يغير شيئاً، هذه كلمات ماينان، لقد حان الوقت لسجن العنصريين حتى يخجلوا من أنفسهم".

وأضاف: "أشكر أولئك الذين يدعمون نضالنا حقاً، ويؤسفني أولئك الذين يظهرون فقط بكلمات فارغة لكسب تعاطف الصحافة، دائماً معك يا ماينان".

وانسحب ماينان وزملاؤه من الملعب أمام أودينيزي عقب الهتافات العنصرية، ليتوقف اللعب لما يقرب من 10 دقائق قبل استئنافه مجددًا.

ونجح ميلان في تحقيق فوز مثير على مضيفه أودينيزي بنتيجة 2/3 في الدقائق الأخيرة.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف يوفنتوس صاحب الصدارة.

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