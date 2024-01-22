مجرد الكلام لن يغير شيئاً.. فينيسيوس يعلق على واقعة ماينان

(MENAFN
- Al-Bayan)
علق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، على واقعة تعرض الفرنسي مايك ماينان حارس ميلان، لهتافات عنصرية في مباراة أودينيزي بالدوري الإيطالي.
وأعاد فينيسيوس، نشر البيان الذي أصدره ماينان، على حسابه بشبكة "إكس"، وكتب عليه: "مجرد الكلام لن يغير شيئاً، هذه كلمات ماينان، لقد حان الوقت لسجن العنصريين حتى يخجلوا من أنفسهم".
وأضاف: "أشكر أولئك الذين يدعمون نضالنا حقاً، ويؤسفني أولئك الذين يظهرون فقط بكلمات فارغة لكسب تعاطف الصحافة، دائماً معك يا ماينان".
وانسحب ماينان وزملاؤه من الملعب أمام أودينيزي عقب الهتافات العنصرية، ليتوقف اللعب لما يقرب من 10 دقائق قبل استئنافه مجددًا.
ونجح ميلان في تحقيق فوز مثير على مضيفه أودينيزي بنتيجة 2/3 في الدقائق الأخيرة.
ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف يوفنتوس صاحب الصدارة.
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