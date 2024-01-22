«ماستركارد» و«أبوظبي العالمي» يدعمان نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت «ماستركارد» عن تعاونها مع سوق أبوظبي العالمي لدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر في أبوظبي ودولة الإمارات، وذلك من خلال دعم عمليات رقمنة المدفوعات الخاصة بهذه الشركات. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق كامل إمكاناتها مستفيدة من تقنيات وموارد «ماستركارد»، ودعم منصة «نمو» التي أطلقها مؤخراً سوق أبوظبي العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل «ماستركارد» وسوق أبوظبي العالمي جنباً إلى جنب مع الشركاء في البنوك المحلية لإصدار هذه البطاقات، التي توفر وسيلة آمنة تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بإدارة نفقاتها بكل راحة وسلاسة.

كما ستتمكن الشركات الصغيرة من المشاركة في برنامج «ماستركارد» التعليمي الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وستدعم «ماستركارد» الشركات المؤهلة من خلال برنامجها الحائز على جوائز «ستارت باث» (Start Path)، والذي يوفر للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية إمكانية الاستفادة من محفظة ماستركارد الواسعة في مجال التكنولوجيا المالية وتوفير كل ما تحتاج إليه لتسريع نموها.



وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي:«تهدف هذه الشراكة بين سوق أبوظبي العالمي وشركة ماستركارد إلى المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والإمارات وتوفير قيمة مضافة لهذا القطاع المتنامي قادرة على تلبية احتياجاته، بما يعزز من قدرة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير تقديماتهم واغتنام الفرص الجديدة. نتطلع إلى تمهيد الطريق للنمو المستدام في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير إطار عمل داعم ومسهل للإدارة والعمليات التشغيلية».

وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ماستركارد»: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الدعامة الأساسية لأي اقتصاد. وقد تعهدت «ماستركارد» في إطار جهودها لتعزيز الشمول المالي بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من حول العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025. ولتحقيق هذا الهدف، نزود أصحاب الشركات الصغيرة في كل مكان بالأدوات والفرص التدريبية المناسبة لمساعدتهم على قبول وسداد المدفوعات بطريقة آمنة، والحصول على رأس المال ورقمنة عملياتهم بسهولة وسلاسة. ونحن سعداء بشراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي لنساهم معاً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار في دولة الإمارات».

وتسير الإمارات بخطى متسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، مع زيادة اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على أساليب الدفع الرقمية. بالرغم من ذلك، فقد كشفت دراسة أجرتها ماستركارد حول الشركات الصغيرة والمتوسطة بأن العديد منها لا تزال متخوفة من استخدام حلول الدفع التجارية، وتفضل عوضاً عنها المنتجات المصرفية الشخصية.

ويمكن أن يعزى ذلك لارتفاع رسوم الخدمات وصعوبة استخدامها، ولأن حجم بعض الشركات لا يؤهلها للاستفادة من الخدمات المصرفية السائدة. ومن اللافت أن ما يقرب من 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم لا تزال تقوم بمعظم المدفوعات عن طريق التحويلات المصرفية (59%)، في حين تفضل 51% استخدام الأموال النقدية. ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل ماستركارد كشريك موثوق لابتكار حلول مخصصة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز من قدرتها على التوسع والنمو.

وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في دولة الإمارات، إذ تشير البيانات الحكومية إلى أنها تسهم بما يفوق 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع والطموحات المستقبلية بأن يصل إجمالي عدد الشركات إلى مليون شركة بحلول عام 2030.

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