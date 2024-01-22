الدولار يحاول الاحتفاظ بمكاسبه بانتظار اجتماعات بنوك مركزية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يكافح الدولار الأميركي من أجل الحفاظ على مكاسبه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ أدت قرارات البنوك المركزية المرتقبة في اليابان وأوروبا وتوقعات السوق المتذبذبة حول خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى توقف صعوده المدفوع بالبيانات في أواخر الأسبوع الماضي.



وكان الين الياباني هو الاستثناء البارز في التعاملات التي اتسمت خلاف ذلك بالهدوء، وابتعدت العملة اليابانية عن أدنى مستوى لها خلال شهر واحد.



وكان الين الأكثر تراجعا مقابل الدولار هذا العام، إذ انخفض حوالي 5% في ارتداد سريع من صعوده في ديسمبر إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر بالقرب من 140.

