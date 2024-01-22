بري ينبه إلى محاولات إسرائيل لتوسيع الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- نبه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من محاولات إسرائيل لتوسيع الحرب، مشددا على الطروحات التي تريد تسويقها مرفوضة من قبل لبنان.

وقال بري في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أنبه إلى "محاولات إسرائيل لتوسيع الحرب، معتبرة أن الظرف مؤات لها ربطا مع الدعم الأمريكي والدولي المتوفر لها في حرب الابادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة".

وأكد أنه "علينا عدم السقوط في ما ترمي اليه إسرائيل، وجَرّ لبنان إلى حرب بحسب توقيتها"، مشيرا إلى أن "هذه المحاولات تتجلى في توسيع دائرة اعتداءاتها تجاه لبنان، والتي باتت تطال مناطق بعيدة عن خط الحدود، إضافة إلى استهدافها المتعمد للمدنيين، وكذلك في تهديدات ضباط العدو، والطروحات التي تريد تسويقها حول ترتيبات معينة في منطقة الحدود تصب في مصلحة إسرائيل (على شاكلة إبعاد حزب الله الى شمال الليطاني)، وهي طروحات مرفوضة من قبل لبنان".

وأضاف: "أكدت لكل الموفدين أننا متمسكون بالقرار 1701 والتزامه بتطبيقه، ووجوب إلزام إسرائيل بتطبيقه".



