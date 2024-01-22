سلطات الاحتلال تعتقل شبكة تتاجر بتصاريح دخول الفلسطينيين إلى الداخل المحتل

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- كشفت السلطات الإسرائيلية عن شبكة ضخمة تضم ضباطًا وجنودًا بالجيش، للاتجار بتصاريح دخول الفلسطينيين إلى الداخل المحتل، مقابل تلقي رِشا مالية ضخمة، طوال العامين الماضيين على الأقل.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم الإثنين، أن الوحدة المركزية لشرطة الفة الغربية، بالتعاون مع شرطة التحقيقات العسكرية ووحدة التحقيقات "يهلوم" التابعة لسلطة الضرائب، نجحوا في جمع الأدلة التي قادت لاعتقال 14 متورطًا إسرائيليًا في الاتجار بتصاريح الدخول.



وأشار إلى أن المتهمين تورطوا في إصدار آلاف التصاريح بدءًا من عام 2022 وصولًا إلى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقت اندلاع هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة، حين قررت الحكومة وقف إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين في المجمل.



ووفق التحقيقات، "لم تعثر السلطات على أسماء فلسطينية لديها قيد أمني يمنع منحها تصريح دخول، ولكنها عثرت على الكثير ممن دخلوا ولديهم سجل جنائي، وبعضهم اتُّهم من قبل في قضايا سرقة سيارات".



ومن بين المعتقلين الإسرائيليين في تلك القضية، ضابط متقاعد برتبة مقدم، كان قد سُرِّح أخيرًا من الجيش، واثنان من الجنود على ذمة القوات النظامية.

وأشار الموقع إلى أن الوحدة المركزية للشرطة تعمل منذ عام على جمع دلائل حول دخول فلسطينيين إلى

الداخل الفلسطيني المحتل، في ظل شكوك حول الكثير ممن دخلوا والطريقة التي استخدموها؛ إذ حامت الشكوك حول عدد من الضباط والجنود سواء بالخدمة النظامية أو الاحتياط.



ووجدت التحقيقات، أن إصدار تصاريح الدخول للفلسطينيين كان يجري بوتيرة مرتفعة للغاية ومقابل آلاف الشواكل؛ إذ بلغ سعر تصريح الدخول الواحد بين 4 إلى 10 آلاف شيكل (بين 1.6 إلى 2.66 ألف دولار)، ليتبين أن تلك الشبكة حققت مكاسب تقدر بملايين الشواكل.



والمتهم الرئيس في تلك القضية هو إسرائيلي من سخنين، يبلغ من العمر 53 عامًا، وهو متهم بالاتجار بتصاريح الدخول للفلسطينيين مقابل رشا ضخمة.

إدارة المتهم الرئيس للشبكة كانت تجري عبر نجله، وهو جندي نظامي بالجيش، خدم في معبر "شاعار إفرايم"، وهو معبر في وسط مناطق الضفة الغربية، يُدار من قبل مديرية المعابر التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية.

الموقع بيَّن أن غالبية تصاريح الدخول التي صدرت بشكل غير شرعي كانت للعمل في قطاع الزراعة، وأن الشبكة شغَّلت وسطاء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ لتحديد أشخاص يرغبون في العمل في إسرائيل.



ويواجه المتهمون العديد من الاتهامات منها الاحتيال، والرِشا، وغسيل الأموال، والابتزاز تحت التهديد، وسط توقعات بأن تطالب النيابة العامة من محكمة الصلح بالقدس المحتلة بتمديد اعتقالهما.





