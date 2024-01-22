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مستعمرون يشقون طريقا استعماريا في بتير غرب بيت لحم

1/22/2024 5:10:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- شق مستعمرون، اليوم الإثنين، طريقا استعماريا جديدا في بلدة بتير، غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة بتير عمر القيسي، بأن مستعمرين شقوا طريقا استعماريا يحيط بأرض في منطقتي "طف عبد الله" "والقصير"، شمال شرق البلدة، تقدر مساحتها بحوالي 100 دونم، ويمتلك أصحابها أوراق ملكية "طابو" فيها.

وأشار إلى أن المستعمرين كانوا قد استولوا على هذه الأرض في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، ونصبوا فيها عددا من البيوت المتنقلة وبركسا لتربية المواشي، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية.

وأضاف القيسي أن المستعمرين جرفوا الأرض في وقت سابق، وشقوا طريقا استعماريا داخلها، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المجاورة لها.

يُذكر أن المنطقة شمال شرق بتير تتعرض منذ خمس سنوات لهجمة استعمارية، بهدف الاستيلاء عليها.

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