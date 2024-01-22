مستعمرون يشقون طريقا استعماريا في بتير غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- شق مستعمرون، اليوم الإثنين، طريقا استعماريا جديدا في بلدة بتير، غرب بيت لحم.
وأفاد الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة بتير عمر القيسي، بأن مستعمرين شقوا طريقا استعماريا يحيط بأرض في منطقتي "طف عبد الله" "والقصير"، شمال شرق البلدة، تقدر مساحتها بحوالي 100 دونم، ويمتلك أصحابها أوراق ملكية "طابو" فيها.
وأشار إلى أن المستعمرين كانوا قد استولوا على هذه الأرض في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، ونصبوا فيها عددا من البيوت المتنقلة وبركسا لتربية المواشي، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية.
وأضاف القيسي أن المستعمرين جرفوا الأرض في وقت سابق، وشقوا طريقا استعماريا داخلها، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المجاورة لها.
يُذكر أن المنطقة شمال شرق بتير تتعرض منذ خمس سنوات لهجمة استعمارية، بهدف الاستيلاء عليها.
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