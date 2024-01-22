الاحتلال يقتحم العيسوية ويستولي على بضائع

الاحتلال يقتحم العيسوية ويستولي على بضائع
التاريخ
1/22/2024 5:10:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، واستولت على بضائع ومواد غذائية.
وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال برفقة عناصر المخابرات وطواقم بلدية الاحتلال للعيسوية، وداهمت المحلات التجارية واستولت على بضائع منها.
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