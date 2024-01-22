Monday, 22 January 2024 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم العيسوية ويستولي على بضائع

1/22/2024 5:10:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، واستولت على بضائع ومواد غذائية.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال برفقة عناصر المخابرات وطواقم بلدية الاحتلال للعيسوية، وداهمت المحلات التجارية واستولت على بضائع منها.

MENAFN22012024000205011050ID1107750328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث