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النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة للجنة المالية مع إعطائه صفة الاستعجال

1/22/2024 5:09:58 AM
(MENAFN- Amman Net) صوت مجلس النواب على إحالة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 إلى اللجنة المالية ومنحه صفة الاستعجال.

جاء ذلك خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، بعد مناقشات أولية لتقرير ديوان المحاسبة.

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