النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة للجنة المالية مع إعطائه صفة الاستعجال

النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة للجنة المالية مع إعطائه صفة الاستعجال
التاريخ
1/22/2024 5:09:58 AM
(MENAFN
- Amman Net) صوت مجلس النواب على إحالة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 إلى اللجنة المالية ومنحه صفة الاستعجال.
جاء ذلك خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، بعد مناقشات أولية لتقرير ديوان المحاسبة.
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