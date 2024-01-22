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بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام

1/22/2024 5:09:58 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبد الرحيم الوريكات، عن بدء صرف دعم بدل المحروقات اليوم الاثنين، لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الأول من العام الماضي.
‎ودعا في بيان اليوم، إلى ضرورة مراجعة محطات الوقود المعتمدة لتعبئة مركباتهم بقيم الدعم، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 29 شباط.
ويأتي هذا الدعم وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
‎وأضاف الوريكات، أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة الأردنية في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب، للتخفيف عن المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين، من خلال صرفها لمستحقيها.

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