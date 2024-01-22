الأوقاف: عملية فرز قوائم الحجاج تسير بشكل أسرع من العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدةقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور علي الدقامسة، إن دائرة الحج تقوم حاليا بفرز قوائم الحجاج الذين سيتم اختيارهم للحج هذا الموسم ممن سجلوا عبر الموقع الإلكتروني .



وأضاف الدقامسة اليوم الاثنين لـ"الوكيل الاخباري" أن وتير فرز القوائم تسير بشكل أسرع من العام الماضي وذلك بعد أن تم فتح باب التقديم مبكراً بحسب طلب من وزارة الحج والعمرة السعودية.



وأكد أنه وفور استكمال فرز قوائم الحجاج سيتم الإعلان عن الأسماء مباشرة، علماً أن تكلفة الحج العام الحالي ضمن الفئة العادية ستكون نحو 3200 ديناراً .



وكان وزير وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أكد سابقاً لـ "برنامج الوكيل" إن الموسم المقبل للحج سيتضمن نوعاً جديداً ومميز من الخيام والتي ستستخدم لأول مرة ، إضافة إلى خدمات التكييف المميزة داخل الخيم وخدمات طعام تشمل بوفيه مفتوح داخلها.



وتبلغ حصة الأردن العام الحالي 8 آلاف حاج و4500 حاج من عرب 48 الذين يحجون عن طريق الأردن.

