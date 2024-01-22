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الشوكولاتة الداكنة تقي من ارتفاع ضغط الدم

1/22/2024 5:09:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة صينية جديدة أن تناول الشوكولاتة الداكنة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الوراثي، وربما خطر جلطات الدم.
وأشارت الدراسة إلى أن الحصول على الفائدة يرتبط بالحصول على أكثر أشكال الكاكاو طبيعية .


وتعتبر الشوكولاتة داكنة إذا كانت نسبة الكاكاو فيها 50% أو أكثر، لكن الأنواع التي تبلغ فيها نسبة الكاكاو بين 70% و90% تقل فيها نسبة السكر والحليب لصالح الكاكاو.


وأجريت الدراسة في جامعة شاوشينغ، واستخدام الباحثون بيانات من دراسات الارتباط على مستوى الجينوم الوراثي.


ونظر الباحثون في العلاقة بين تناول الشوكولاتة الداكنة ومخاطر الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، وفشل القلب، والسكتة الدماغية، والجلطات الدموية التي تبدأ في الأوردة، والنوبات القلبية.


وأظهر التحليل نتائج واعدة بالنسبة لإيجابيات تناول الشوكولاتة الداكنة.
ووجد الباحثون أن تناول الشوكولاتة الداكنة يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الوراثي.


كما وجدوا أيضاً ارتباطاً محتملًا بين تناول الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية، وهو عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد.

لكن لم يتم العثور على أثر وقائي مباشر للكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة يرتبط بأمراض القلب الأخرى.


وترتبط فوائد الشوكولاتة الداكنة بمحتواها من الفلافانول والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والحديد.

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