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الصين .. 47 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي بمقاطعة يونان

1/22/2024 5:09:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت قناة CCTV الحكومية الصينية أن 47 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي، صباح الاثنين، في قرية نائية في مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.


وحشدت السلطات أكثر من 300 شخص للمساعدة في جهود الإنقاذ، وبحلول الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي -في البلاد- ، تم إجلاء أكثر من 500 فرد، بحسب قناة CCTV.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إن جنوب الصين، بما في ذلك المنطقة الشمالية الشرقية من مقاطعة يونان، شهد أول تساقط للثلوج هذا العام، ليلة الأحد حتى صباح الاثنين، مع انخفاض درجات الحرارة بسبب موجة البرد في جميع أنحاء المنطقة.
وأضافت قناة CCTV أن أعلى درجة حرارة في موقع الانهيار الأرضي بلغت حوالي الصفر مئوية.

سي ان ان

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