أحمد زاهر يكشف موعد خطوبة ابنته ليلى وهشام جمال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الفنان أحمد زاهر عن الموعد المقرر لإتمام خطبة ابنته الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر للفنان هشام جمال.

وعبر كاميرا ET بالعربي، أوضح أحمد زاهر أن ما تم الاحتفال به، وأعلن عنه هشام جمال، هو قراءة فاتحة، أما حفل الخطوبة فمن المنتظر أن يقام خلال الصيف المقبل.

وكان أحمد زاهر احتفل بقراءة فاتحة ابنته ليلى على الفنان هشام جمال في أجواء عائلية، تمهيدا لإتمام خطبتهما.



ونشر أحمد زاهر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور قراءة الفاتحة، بحضور زوجته وملك شقيقة ليلى، وابنتي أحمد زاهر الصغيرتين .

ET بالعربي



