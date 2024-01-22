النواب: المخالفات تتكرر في تقرير ديوان المحاسبة ويجب استرداد المال العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا عدد من النواب إلى تصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة واسترداد المال العام الذي صُرف بغير وجه حق.

وطالبوا خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، بمناقشة تقرير الديوان في مجلس النواب وضرورة تمكين الأذرع الرقابية في الديوان لضبط المخالفات أولا بأول ومتابعة التجاوزات وتصويبها لاحقا ومحاسبة المخالفين.

وقالوا إن بعض المخالفات لا تزال تتكرر عاما تلو العام وأن الخسائر تزداد في المؤسسات والشركات المملوكة للحكومة مما يستنزف المال العام ويرهق خزينة الدولة.

وأشار النواب إلى ضرورة مراجعة المكافآت التي صرفت دون وجه حق أو دون ربطها بالإنجاز، واستعادة الأموال ومحاسبة الأشخاص الذين أصدروا قرارات لصرف هذه المبالغ، بالإضافة إلى المناقلات المالية والأوامر التغييرية التي تطرأ على المشاريع في الوزارات.

بدوره أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أهمية دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام.

وقال الخصاونة إن ديوان المحاسبة مؤسسة رقابية مستقلة تستهدف المحافظة على المال العام وضمان سلامة الإجراءات الإدارية.

وأضاف أننا لمسنا من خلال التقرير الأخير التقدم بالعمل والطرح وتكريس أفضل الممارسات الدولية في عمل الديوان.

وشدد الخصاونة على أهمية دعم دور ديوان المحاسبة بالإضافة إلى التفاعل الكبير بين فرق ديوان المحاسبة واللجنة الوزارية لتقييم تقارير ديوان المحاسبة من خلال تصويب الكثير من المخالفات التي يتم التعاطي معها.