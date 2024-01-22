وزير الخارجية: الأردن سيعمل مع الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن للاتحاد الأوروبي دورا رئيسا في أمن المنطقة، والأردن سيعمل معه من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء التوترات.



وأضاف، قبيل بدء محادثات يشارك فيها وزراء خارجية عرب، بشأن الحرب على قطاع غزة على هامش اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل، أن إسرائيل بسياستها الحالية تدمر مستقبل السلام والأمن في المنطقة والحل الوحيد لما يحصل في فلسطين هو حل الدولتين.



وقال "نتوقع اليوم حوارا واضحا ونأمل أن نصل إلى اقتناع جامع بأن المزيد من القتل لن يؤدي إلا إلى تعريض الأمن والسلم ليس فقط في المنطقة، ولكن الأمن والسلم الدوليين إلى الخطر، ونريد أن نعمل معا من أجل وقف النار".



وأكد الصفدي أن "المنطقة كلها تعاني الكثير من التوترات، وما نريده أن نعمل معا من أجل إنهاء كل هذه التوترات على أسس تضمن الأمن والسلام للجميع وتضمن احترام سيادة كل الدول".



وتابع "إذا كان كل العالم يقول إن الحل هو حل الدولتين، فعلى القوات الإسرائيلية أن تلتزم بهذا، والمجتمع الدولي"، مضيفا أن الوقت حان للجميع أن يقفوا بجانب السلام وأن تعيش المنطقة في سلام وأمن وكرامة، ويتم اتخاذ الإجراءات تجاه الأطراف التي لا تعنى بذلك.



ودعا الصفدي إلى أن يعمل الاتحاد الأوروبي على وقف ووضع "حد لهذه الكراهية والعنف والتوجه سويا جنبا إلى جنب باتجاه خطة لتنفيذ حل الدولتين والعملية والتي لا بد أن تكون في هذا السياق".



وأضاف "علينا ان نحدد ماذا علينا أن نتبعه في هذا الطريق حتى نسلك طريقا يأخذنا إلى السلام الدائم مع الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار وتوفير المزيد من الإمدادات الإنسانية لقطاع غزة وللعمل سويا على خطة من شأنها أن تساعد في استقرار الأوضاع وأن نصل إلى سلام دائم من خلال اعتراف بحرية واستقلالية الدولة الفلسطينية والتي من شأنها أن تعيش حينها بسلام جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية".



"هذه الحرب لن تنتهي بنا إلى أي سلام، وإسرائيل لم تحظ بأي أمن طالما أن الحقوق الفلسطينية لم يتم الاعتراف بها، ونحن بحاجة إلى أن نلتزم بهذا النهج الواضح للجميع، وعلى الجميع أن يكون واضحا في وضع حد لهذا العنف"، وفق الصفدي.



وشدد الصفدي على أن "حل الدولتين هو الخلاص وعلينا أن نوقف العنف وأن نضع أوصاد السلام، والجميع يعلم ويثق أن يكون هناك سلام شامل وعادل مستندا على حل الدولتين".



وأكد أن على مجلس الأمن أن يعتمد قرارات من شأنها أن تقوم بوضع الدولة الفلسطينية "بما يتفق مع القوانين والشرعية، وبناء عليه نعمل جنبا إلى جنب حتى نتأكد من أن كل الأطراف ستحظى بهذا السلام".



وقال وزير الخارجية "منذ عام 2002، وجميع الدول العربية كانت تطالب بوقف الاحتلال والاعتراف بحقوق الدولة الفلسطينية واستقلالها، لذلك علينا أن نقدم روابط يستفيد منها الجميع ويعيش فيها الجميع على أراضيهم بسلام، وهذه العملية التي نحتاج إلى إرسائها، وأعتقد أنه لا بد أن نكون واثقون من هذا وأن تلتزم كل دول العالم بهذه القرارات ونتبع هذا الطريق الواضح للجميع في المنطقة وهو حل الدولتين".



"حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإحلال السلام، ولا يمكن أن نتيح للمزيد من العنف ليستمر إلى أعوام وأعوام، وعلينا أن نعمل على تفعيل هذا الحل"، وفق الصفدي.



وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي شريك أساسي واستراتيجي لكل المنطقة، ودائما يلعب دورا هاما، والجميع الآن ينظر لما يحدث والجميع يعلم أن إحلال السلام وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يحدث بدون هذا الطريق".



وتابع الصفدي "نحن جميعنا الآن نفهم أن هذا من شأنه أن يضعف الأوضاع، وعلينا أن نوقف إطلاق النار ووقف الدمار، حيث إن 24 ألف شخص لقوا حتفهم، فكيف يتم قبول ذلك، وماذا نستطيع أن نقول للأفراد والأشخاص عندما يسألون لماذا لا يقوم مجلس الأمن بطلب لوقف وضع حدا لهذه المذابح وإطلاق النار".



وأكد الوزير أن "مجلس الأمن بالفعل اتخذ قرارا لإتاحة إمداد المزيد من الإغاثات الإنسانية، ولكن لم يتم تطبيق ذلك على الأرض ونحن نواجه تحديات لكل ما يتعارض مع الإنسانية ومع القوانين الإنسانية".

