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أنغام وتامر عاشور يلتقيان على المسرح في السعودية

1/22/2024 5:09:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة أنغام عن إحيائها حفلا غنائيا يشاركها فيه الغناء على المسرح النجم تامر عاشور، تحت عنوان "حوار غنائي".

ونشرت أنغام عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام الملصق الدعائي للحفل، الذي تظهر عليه مع تامر عاشور، وكتبت في التعليق: "الأغاني اللي بتحبوها ممكن نتخيلها بشكل مختلف لما تسمعوها في حوار غنائي بيني وبين تامر عاشور ، في انتظاركم يوم 25 يناير على مسرح أبو بكر سالم في حفلة مختلفة جدًا".

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس 25 يناير الجاري، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد مدينة الرياض، وهو من تنظيم بنش مارك.

في الفن


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