الأمن يُطلق تحذيرات من المنخفض الجوي القادم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت مديرية الأمن العام، تحذيرات للمواطنين، مع قرب تأثر المملكة بسلسلة من المنخفضات الجوية.
وقالت المديرية في تحذيرها، إنه عند تعمّق المنخفض الجوي يجب الابتعاد عن مجاري الاودية والسيول وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيراً على الأقدام
وحذّرت من خطر الانزلاق وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وضرورة التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير.
وشدّدت المديرية على أهمية تثبيت الأجسام الخفيفة لتجنب تطايرها، والتعامل السليم مع وسائل التدفئة.
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