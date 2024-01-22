الأمن يُطلق تحذيرات من المنخفض الجوي القادم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت مديرية الأمن العام، تحذيرات للمواطنين، مع قرب تأثر المملكة بسلسلة من المنخفضات الجوية.



وقالت المديرية في تحذيرها، إنه عند تعمّق المنخفض الجوي يجب الابتعاد عن مجاري الاودية والسيول وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيراً على الأقدام

وحذّرت من خطر الانزلاق وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وضرورة التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير.



وشدّدت المديرية على أهمية تثبيت الأجسام الخفيفة لتجنب تطايرها، والتعامل السليم مع وسائل التدفئة.









