سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية وتقصف جنود إسرائيليين

سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية وتقصف جنود إسرائيليين
التاريخ
1/22/2024 5:09:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت آلية عسكرية صهيونية بقذيفة آر بي جي وسط مدينة خان يونس.
وأضافت في بيان لها " قصفنا بقذائف الهاون تمركزا لجنود العدو شرق حي الزيتون في مدينة غزة."
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