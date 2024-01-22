Monday, 22 January 2024 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية وتقصف جنود إسرائيليين

1/22/2024 5:09:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت آلية عسكرية صهيونية بقذيفة آر بي جي وسط مدينة خان يونس.


وأضافت في بيان لها " قصفنا بقذائف الهاون تمركزا لجنود العدو شرق حي الزيتون في مدينة غزة."


MENAFN22012024000208011052ID1107750313

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث