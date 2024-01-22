Monday, 22 January 2024 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رامي صبري يطرح كليب أغنية 'بين الحيطان' - فيديو

1/22/2024 5:09:20 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح النجم رامي صبري منذ قليل فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بين الحيطان" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.


"بين الحيطان" إحدى أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد الذي يحمل اسم "النهايات أخلاق" وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج فادي حداد.


والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري وألحان وتوزيع موسيقي ومكس وماستر عمرو الخضري وعازف الجيتار مصطفى نصر.


في الفن

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN22012024000208011052ID1107750311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث