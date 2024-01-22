رامي صبري يطرح كليب أغنية 'بين الحيطان' - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح النجم رامي صبري منذ قليل فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بين الحيطان" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.
"بين الحيطان" إحدى أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد الذي يحمل اسم "النهايات أخلاق" وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج فادي حداد.
والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري وألحان وتوزيع موسيقي ومكس وماستر عمرو الخضري وعازف الجيتار مصطفى نصر.
في الفن
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN22012024000208011052ID1107750311
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.