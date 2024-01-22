رامي صبري يطرح كليب أغنية 'بين الحيطان' - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح النجم رامي صبري منذ قليل فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بين الحيطان" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.



"بين الحيطان" إحدى أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد الذي يحمل اسم "النهايات أخلاق" وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج فادي حداد.



والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري وألحان وتوزيع موسيقي ومكس وماستر عمرو الخضري وعازف الجيتار مصطفى نصر.





في الفن

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