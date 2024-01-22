ناقدة فنية تردّ بقوة على منتقدي ظهور نجاة الصغيرة في حفل Joy Awards

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ردّت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على منتقدي ظهور الفنانة نجاة الصغيرة في حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، فقالت: "ظهور نجاة الصغيرة كان مناسب جداً، ده حفل بيكرّم فنانة على تاريخها وقيمتها، وإحنا مكرّمنهاش".أما عن تعثّر نجاة الصغيرة على المسرح، فعلّقت ماجدة قائلةً: "أم كلثوم كانت بتقع على المسرح وليها صور وهي واقعة، وكانت بتبدأ الحفلة وهي قاعدة، إيه مشكلة الناس يا ريت بيقولوا وجهة نظر، وكل الناس كانت فرحانة بظهورها، وأنا شوفت حفلات لميادة الحناوي وقعت فيها على المسرح وهي أصغر من نجاة الصغيرة بكتير، وارد جداً الواحد يتعثر".



وأضافت ماجدة خير الله عن عدم قدرة نجاة الصغيرة على الحديث على المسرح، قائلةً: "وليه تتكلّم؟ هي لازم تقول خطبة؟ شيرين لما بتتكلم الناس بتقولها غنّي بس، ونجاة عمرها ما كانت بتتكلم كانت بتغنّي بس هي والناس العاقلة، والمطرب مش مفروض يطلع يتكلّم ويقول خطب، عمرو دياب قال في الحفلة أنا بعرف أغنّي ولكن مبعرفش أتكلم".



واختتمت ماجدة خير الله تصريحاتها مؤكدةً: "الست ربّنا مد في عمرها، هل بقى تلبس عباية سودا وتربط راسها وتعيّط؟ جهة ما كرّمتها لأن ليها قيمة وتاريخ".