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اكتشاف خطأ في قانون الانتخاب والنواب يحيله إلى الحكومة

1/22/2024 5:09:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس النواب بالأغلبية إحالة قانون الانتخاب لسنة 2022 إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة التي قدم فيها أو التي تليها من أجل تصحيح خطأ ورد في المادة 49 حول نسبة الحسم "العتبة".
وأوصت اللجنة القانونية النيابية بأن تعدل البند 2 من المادة 49 من القانون لتصبح كالآتي: "تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم في الدائرة المحلية إلى عدد المقاعد المخصصة لمسار التنافس فيها بالإضافة إلى أن لا يقل عدد القوائم الفائزة عن قائمتين في حال كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة مقعدان وأن لا تقل عن ثلاثة في حال كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة ثلاثة أو أكثر مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 50 بما يتعلق بتخفيض نسبة العتبة".
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات تعديل القوانين الحديثة في حال اكتشاف خطأ فيها حتى وإن لم تطبق حتى الآن هي ظاهرة صحية، حيث كان المجلس قد أقر القانون قبل نحو عامين. أي في عام 2022
وكان حدد القانون نسبة الحسم (العتبة) التي يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7 % من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 % من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم، يجرى تخفيض العتبة بمقدار نصف% في كل مرة إلى أن يجرى ملء المقاعد المخصصة للدائرة.

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