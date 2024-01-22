شاومي تكشف عن سلسلة هواتف Redmi Note 13، التي ترفع مستوى الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة إلى مستويات رائدة

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت شركة شاومي – Xiaomi، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، بكل فخر عن إطلاق سلسلة Redmi Note 13 في حدث حصري أُقيم في الرياض، المملكة العربية السعودية. تتضمن هذه السلسلة الابتكارية أربعة أجهزة متطورة، وهي Redmi Note 13 Pro+ 5G، وRedmi Note 13 Pro 5G، وRedmi Note 13 5G، وRedmi Note 13، وقد تم تصميمها لإعادة تعريف الحدود بين الهواتف الذكية في فئتي الوسط والرائدة. تتميز سلسلة Redmi Note 13 بمتانة استثنائية وتقديم تجربة مستخدم راقية، بالإضافة إلى إمكانيات كاميرا رائعة، وكل ذلك بأسعار معقولة.

استمتع بتسجيل اللحظات الفريدة باستخدام أحدث أنظمة الكاميرا

تتمتع سلسلة Redmi Note 13 بنظام كاميرا متطور ومتعدد الاستخدامات، مما يوفر للمستخدمين تجربة تصوير احترافية. يتميز الطرازان الاحترافيان، وهما Redmi Note 13 Pro+ 5G وRedmi Note 13 Pro 5G، بكاميرا استثنائية بدقة 200 ميجابكسل مع تقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS). يتيح نطاق التكبير/التصغير2x/4x التكبير بدون فقدان دقة الصورة أو وضوحها التقاط لقطات مقربة بدقة وتفاصيل عالية، في حين يضمن المستشعر ذو الحجم 1/1.4 بوصة والفتحة الكبيرة وتقنية Tetra2 بكسل جودة استثنائية للصور في ظروف الإضاءة المتنوعة.

أما الطرازان الرئيسيان، Redmi Note 13 5G وRedmi Note 13، فيأتيان بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وتقديم مجموعة واسعة من مرشحات الكاميرا السينمائية لتخصيص الصور الشخصية. ومع إعداد شامل للكاميرا، بما في ذلك كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكس تضمن سلسلة Redmi Note 13 الجيل التالي من التصوير الفوتوغرافي الابتكاري ومعالجة قوية للصور.

وضوح رائع وشاشات غامرة

تبرز سلسلة Redmi Note 13 بتصميم أنيق يتسم بحواف نحيفة للغاية، مما يمنح المستخدمين إطلالة فريدة وتجربة استخدام مميزة. يعتبر Redmi Note 13 Pro+ 5G وRedmi Note 13 Pro 5G من بين أبرز أعضاء السلسلة، حيث تتميز بشاشة AMOLED عالية الوضوح بدقة 1.5K وسطوع يصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع. بينما تأتي Redmi Note 13 5G وRedmi Note 13 بشاشة FHD+ AMOLED عالية الوضوح. ومع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، يُمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة سلسة وممتعة.

تتميز هذه السلسلة بحصولها على شهادات TÜV Rheinland Low Blue Light، وFlicker Free، وCircadian Friendly، وتضمن توفير راحة فائقة للعينين. يتميز الجهاز أيضًا بمستشعر بصمة الإصبع المدمج في الشاشة، مما يسهم في تحسين تجربة الاستخدام بشكل إضافي.

متانة استثنائية لراحة البال

تم تصميم سلسلة Redmi Note 13 بدقة لتحقيق مستوى عالٍ من المتانة، حيث تبرز بزجاج Corning® Gorilla® Glass Victus® ، وهو موجود على هواتف Redmi Note 13 Pro+ 5G وRedmi Note 13 Pro 5G، مما يوفر حماية إضافية ضد السقوط والخدوش السطحية. وتضيف السلسلة لمسة إضافية من التحمل من خلال حصول هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G على شهادة IP68 لمقاومته للغبار والماء، بينما تتمتع الطرازات الأخرى بمستوى مقاومة IP54 للغبار والرذاذ. كما تم تحسين شاشات العرض بشكل ملحوظ لتضمن استجابة فائقة حتى في الظروف الجوية الرطبة.

معالجات قوية لتحقيق الأداء الأمثل

تم تزويد سلسلة Redmi Note 13 بمعالجات قوية وبطاريات ذات قدرة تشغيل طويلة، مما يعزز تجربة الاستخدام على مدار اليوم. يتميز الهاتف الرائد في هذه السلسلة، Redmi Note 13 Pro+ 5G، بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 7200-Ultra، وببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتقنية HyperCharge الرائدة في الصناعة بقوة 120 واط، مما يؤدي إلى شحن الجهاز بنسبة 100% في غضون 19 دقيقة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Redmi Note 13 Pro 5G خيار شحن توربو بقوة 67 واط، في حين تتمتع الطرازات الأساسية ببطاريات طويلة الأمد بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ومعالجات قوية.

عروض أجهزة الأكسسوارات الموسعة

خلال الفعالية، كشفت شركة شاومي عن توسيع تشكيلتها في مجال أجهزة الأكسسوارات بإطلاق ثلاثة منتجات جديدة بالإضافة إلى الهاتف Redmi Note 13. تتضمن هذه الإضافات الجديدة Redmi Watch 4، وRedmi Buds 5 Pro، وRedmi Buds 5، والتي تقدم تحسينات وتطورات ملحوظة في تجربة المستخدم، مؤكدة بذلك التزام الشركة بتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة في مختلف فئات الأجهزة الذكية.

ساعة Redmi Watch 4: تجربة غنية بالمزايا والمميزات التي تستحق الاكتشاف والاستمتاع بها.

تتميز ساعة Redmi Watch 4 بشاشة AMOLED مربعة كبيرة بقياس 1.97 بوصة، مما يوفر تجربة ساعة ذكية مُريحة ومُمتعة. تأتي الساعة مجهزة بإطار متوسط مصنوع من سبائك الألومنيوم، وتاج دوار OTS مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتوفر آلية تحرير سريعة لتغيير الأشرطة بكل سهولة.

تشتمل الميزات المتقدمة على اتصال Bluetooth® الذي يتيح للمستخدمين الرد على المكالمات ببساطة عن طريق رفع أيديهم والنقر. الساعة متوفرة بإطارين، إما باللون الرمادي الفضي أو حجر السج الأسود، مع حزام متناسق، أو يمكن اختيار أحزمة ملونة بألوان مثل الأرجواني الباستيل أو السماوي الداكن أو الأخضر النعناعي.

سماعات Redmi Buds 5 Pro بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) المتقدمة، وتجربة صوت حقيقي

تُقدم سماعات Redmi Buds 5 Pro تجربة استماع متميزة بفضل وضعيات الصوت المدمجة، ودعم تقنية LDAC، ونظام إلغاء الضوضاء النشط (ANC) الفعّال بمقدار يصل إلى 52 ديسيبل. بفضل توفير أوضاع ANC المتعددة، ووضع الشفافية، وملفات تعريف EQ المخصّصة، يُمكن للمستخدمين الاستمتاع بجودة صوت حقيقي في مختلف السيناريوهات. وتُمكّن السماعات من الاستماع المتواصل لمدة تصل إلى 10 ساعات، بينما يُمكن شحنها بالكامل في العلبة الخاصة بها لتوفير استخدام يصل إلى 38 ساعة.

Redmi Buds 5 تجارب صوتية محسنة

تم تصميم سماعات Redmi Buds 5 لتقديم تجربة صوتية محسنة، حيث تتميز بتقنية إلغاء الضوضاء (ANC) بقوة تصل إلى 46 ديسيبل، وتوفير ثلاثة أوضاع مختلفة لـ ANC، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع للشفافية. توفر هذه السماعات مرونة وراحة فائقة، مع إمكانية الاستماع المستمر لمدة تصل إلى 10 ساعات واستخدام يصل إلى 40 ساعة بفضل العلبة الخاصة بالشحن. يقوم تطبيق Xiaomi Earbuds بتحسين وظائف السماعات، من خلال توفير ميزات مثل إلغاء الضوضاء المخصص، وإلغاء الضوضاء التكيفي، وضبط EQ المخصص، بالإضافة إلى توفير تجربة صوت غامرة.

التسعير وتوفر منتجات سلسلة Redmi Note 13

تتوفر هواتف Redmi Note 13 Pro+ 5G في ثلاثة ألوان راقية، وهي اللون الأسود الليلي، والأبيض القمري، والأورورا الأرجواني، وتتميز بامتلاك نوعين مختلفين من وحدات التخزين. يبدأ سعر التجزئة المقترح من هذه الهواتف من 1,500 ريال سعودي.

بالنسبة لهاتف Redmi Note 13 Pro 5G، يتميز بأربعة خيارات جذابة هي Midnight Black، وOcean Teal، وAurora Purple، ويقدم للمستخدمين اثنين من الخيارات المختلفة للتخزين. ويبدأ سعر التجزئة المقترح من هذا الهاتف من 1,140 ريال سعودي.

يتوفر هاتف Redmi Note 13 5G بألوان جذابة هي الأسود الجرافيتي، والأبيض المحيطي، والأبيض القطبي الشمالي، ويوفر اثنين من الخيارات المختلفة للتخزين. سعر التجزئة المقترح لهذا الهاتف يبدأ من 861.75 ريال سعودي.

أما بالنسبة لهاتف Redmi Note 13، فيأتي بألوان رائعة هي Midnight Black، وMint Green، وIce Blue، وOcean Sunset، ويتيح ثلاثة أنواع مختلفة من وحدات التخزين. يبدأ سعر التجزئة المقترح من هذا الهاتف من 671.25 ريال سعودي.

تتوفر ساعة Redmi Watch 4 بتصميم أنيق باللون الرمادي الفضي وحجر السج الأسود، مع أحزمة متناغمة. يبدأ سعر التجزئة المقترح لهذه الساعة من 401.25 ريال سعودي.

أما سماعات Redmi Buds 5 Pro، فتأتي بثلاثة ألوان رائعة، وهي الأسود الليلي، والأبيض القمري، و أورورا الأرجواني، ويبدأ سعر التجزئة المقترح منها من 292.50 ريال سعودي.

وأخيراً، تأتي سماعات Redmi Buds 5 بألوان متنوعة، وهي الأسود، والأبيض، والأزرق السماوي، وتقدم بسعر تجزئة يبدأ من 172.50 ريال سعودي.

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