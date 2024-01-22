مدينة المعرفة الاقتصادية توقع عقد مع تحالف شركات“سيتي كوول” و جونسون كنترولز العربية يورك و“إيه دي سي للطاقة”

المدينة المنورة – أصداف نيوز:

وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، عقداً مع تحالف ثلاث شركات متخصصة في البناء والتوريد والتشغيل والصيانة لمجالات التكييف والتبريد المركزي للمناطق – شركة“سيتي كوول” وشركة“جونسون كنترولز العربية/يورك” وشركة“إيه دي سي للطاقة”، حيث يتثمل الهدف الرئيسي من العقد في إنشاء محطة تبريد مركزية للمناطق تعمل بالماء المبرد في مدينة المعرفة الاقتصادية.

وتهدف مدينة المعرفة الاقتصادية من إنشاء المحطة لخدمة المنطقة الواقع بها مشروع ملتقى مدينة المعرفة ويستفيد منها بشكل مباشر المركز التجاري (المول) والبرج الفندقي (الهيلتون) والبرج السكني الذي يضم الشقق السكنية ذات العلامة الفاخرة بما توفره هذه المحطة من طاقة تبريد بمقدار 21 ألف طن تبريد على مرحلتين. وسيتم تأسيس المحطة من خلال عقود“البوت” التي تعمل بمبدأ“البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية” وتتوزع مهام بناء وتشغيل المحطة على التحالف بين الشركات الثلاث ومن ثم نقل الملكية لمدينة المعرفة الاقتصادية بعد انتهاء مدة العقد البالغة 25 سنة. حيث ستتولى شركة“سيتي كوول” عمليات التشغيل والصيانة وإدارة المرافق للمحطة، وستقوم“شركة جونسون كنترولز العربية يورك” بتجهيز مبردات المشروع، في حين تقوم“شركة إيه دي سي للطاقة” بتقديم الخدمات الهندسية والمشتريات والبناء لمحطة تبريد المناطق، وذلك طوال مدة العقد البالغة 25 سنة من تاريخ بدء التشغيل.

ويعتبر مشروع التبريد المركزي من المشاريع الصديقة للبيئة من خلال تقليل الاعتماد على نماذج التبريد العادي وتقديم كفاءة طاقة عالية من خلال التقنيات الحديثة وحلول معالجة تحديات التبريد التقليدي كالتي توفرها الشركات الثلاث وتساهم في تقليل البصمة الكربونية لجميع المنشآت وتساعد على استدامة الحلول البيئية والجمع بينها وبين كفاءة الطاقة وفقاً للتوجهات العمرانية الحديثة التي تعمل على مبدأ جودة الحياة بما يتماشى مع أهداف ومخرجات رؤية المملكة 2030 ويحقق تطلعات وأهداف مدينة المعرفة الاقتصادية التنموية بصورة عامة ومشروع ملتقى مدينة المعرفة بصورة خاصة والذي تعمل مدينة المعرفة على تطويره ليقدم بيئة عمرانية وأسلوب حياة متميز يجمع بين التنزه والتسوق والسكن والخدمات الترفيهية وليكون وجهة اجتماعية بمكونات متعددة الاستخدامات مثل السوق والشارع التجاري الرئيسي (بوليفارد) ومحلات المقاهي والمطاعم والمنطقة التراثية بجانب قطاع الضيافة والترفيه وحديقة عامة على مساحة 65 ألف متر مربع تحتضن الأنشطة والبرامج الترفيهية.

شهد توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية الأستاذ أمين محمد شاكر قام بالتوقيع عليها الأستاذ محمد آل الشيخ المبارك، الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية، مع المهندس عبدالسلام المبيّض الرئيس التنفيذي لسيتي كوول، والدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، والسيد إبراهيم سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ADC لأنظمة الطاقة. وحضر حفل التوقيع العديد من الموظفين رفيعي المستوى من الكيانات الأربعة، ما يؤكد على التزامهم المشترك بتطوير صناعة التبريد في المملكة العربية السعودية وخارجها.

نسعى دائما في مدينة المعرفة الاقتصادية الى توفير حلول عمرانية وهندسية من شأنها تحسين جودة الحياة والمساهمة في الجهود المبذولة في المدينة المنورة لدعم التوجه العمراني“أنسنة المدن” من خلال المخطط العام الحديث القائم على توفير ممرات المشاة والمساحات الخضراء والمفتوحة التي تربط عناصر المدينة المختلفة، ومن خلال مشروع التبريد المركزي الذي يوفر أحدث أنظمة التبريد والتكييف الصديقة للبيئة بتنفيذ العقد الذي تم توقيعه فإننا ندعم التحول في التطوير العمراني المبتكر مع تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين استهلاك الطاقة، والحفاظ على البيئة وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030. . وعبر توفير أحدث أنظمة التبريد والتكييف الصديقة للبيئة

من جهته قال الرئيس التنفيذي لسيتي كوول المهندس/ عبدالسلام المبيّض:”يسرنا الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية، والعمل على مشروع نموذجي مثالي في المملكة، ومواصلة إسهامنا في تطوير صناعة التبريد في المملكة العربية السعودية وخارجها”.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية الدكتور/ مهند الشيخ:” تلتزم جونسون كنترولز العربية بتقليل الاعتماد على نماذج التبريد التقليدية، وسيعيد نظام تبريد المناطق أو نظام التبريد كخدمة (CaaS)، تشكيل صناعة التبريد وتقديم حلول مؤثرة ومستدامة تعالج تحديات التبريد الحديثة وتساهم في مستقبل أكثر استدامة”.

و أكد السيد إبراهيم سليمان، الرئيس التنفيذي لشركةADC لأنظمة الطاقة على أهمية هذا الشراكة و صرح قائلا“انطلاقاً من موقعنا كقوة محورية في مجال هندسة وبناء وتشكيل أنظمة التبريد المركزي، ستقدم ADC خبراتها في المجالات الهندسية وبناء محطات التبريد. وسيساهم هذا المشروع في تعزيز مكانتنا والثقة في خبراتنا المتميزة في صناعة التبريد المركزي”.

توفر هذه الشراكة خدمات التبريد، التي تحقق أعلى مستويات كفاءة الطاقة. وتعتمد الشركات الثلاثة المنفذة للمشروع ، نموذج مبتكر فعال ومستدام وصديق للبيئة إذ ينتج نظام تبريد المناطق (DCS) المياه المبردة في محطة طاقة مركزية ويوزعها عبر أنابيب تحت الأرض على جميع المباني المتصلة بالنظام ما يوفر لها تبريد وتكييف هواء مثالي وبالتالي يمثل نموذجاً مختلفاً عن نماذج التبريد التقليدية من حيث التكلفة والكفاءة والفعالية والآثار البيئية.

والجدير بالذكر ان مدينة المعرفة الاقتصادية تسعى دائما لاستدامة البيئة العمرانية في مشاريعها عبر مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والحلول الذكية. كما نلتزم بالحفاظ على بصمتنا الرائدة بشكل مستمر، وتبني تقنيات أكثر مراعاةً للبيئة، من أجل تحقيق المزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة والحد من الأثر البيئي للمملكة.