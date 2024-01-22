“إثراء” يختتم مؤتمر“تعّلم بلا حدود” برؤية تنموية لدعم روافد التعلّم محليًا وعالميًا

الظهران- أصداف نيوز: وضع مؤتمر“تعّلم بلا حدود” في نسخته الثانية والذي أقامه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) خلال اليومين الماضيين، أجندة حالة التعلم ضمن أولويات التطوير والتنمية، حيث توصّل أكثر من 100 مختص شاركوا في المؤتمر عبر جلسات وورش عمل وحوارات إلى أن استحضار القصة وسردها و مشاركتها مع الآخر قد تنقذ حياة ملايين البشر في ظل ما تواجهه المجتمعات من تنوّع معرفي رقمي، في الوقت الذي أكدوا على أن عُمق القصة ترتبط في الكثير من المتغيرات التربوية و اللغوية والاجتماعية، إلى جانب علاقتها بالهوية الوطنية باعتبارها ايقونات تختزل جوهر الإنسانية.

10 ألاف برنامج

واستهلت مديرة قسم البرامج في مركز إثراء نورة الزامل كلمتها خلال افتتاح اعمال المؤتمر بالجهود والإنجازات التي حققها مركز إثراء والذي أولى للتعلم أهمية بالغة استنادًا إلى ركائزه في الأدب و الثقافة و المعرفة و المجتمع ، معلنةً عن أبرز البرامج الذي طرحها مركز إثراء والذي بلغت أكثر 10 ألاف برامج و أكثر من نصف مليون ساعة تعليمية؛ لتمكين صنّاع الأفلام و المسرح و الأدب و المتاحف وغيرهم مشيرةً إلى أبرز المصنفات الأدبية والثقافية التي أصدرها المركز محليًا وعالميًا، وفيما يخص برامج التعلّم أبانت أن العديد من المعامل الفنية و التقنية و التصميمية تحت مظلة أكاديمية إثراء، وصولًا إلى المؤتمرات التخصصية كمؤتمر تنوين وبرنامج أقرأ وغيرها. أما مؤتمر“تعّلم بلا حدود” بحسب الزامل فهو أول مؤتمر يختص بالتعّلم الإبداعي بالمملكة حيث يصب في جوانب التعّلم الذي يُعد الوسيلة الأفضل في نهضة المجتمعات إذ لا ينحصر في مكان أو زمان، و جاء المؤتمر هذا العام ليسّلط الضوء على السرد القصصي الذي لطالما نصفه بأنه الوسيلة التلقائية للتعلم منذ الأزل.

صناعة جسور

واستكمالًا للتعلم بالسرد القصصي كشفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة نواة هلا آل خليفة عن احتياج المجتمعات للعودة إلى سرد القصص لصناعة جسور والتعّرف على مفاهيم وقيم وجوهرية قائلةً :”استحضار أثر القصص في المجتمع بأبسط التفاصيل يعني أن نسمح لحكايتنا بأن تكون مسموعة لتصل للآخرين، وأما ترجمتها بوابة لنتاج ثقافي مُثمر وبالتالي تصبح القصة رائدة في المشهد الثقافي و بوصلة إذا أضعنا الطريق في الذاكرة الإنسانية”.

الحالة الثقافية

وتحت عنوان“حالة التعّلم الثقافي اليوم” انطلقت الجلسة الحوارية التي أدارتها نائب رئيس الجمعية المهنية للمتاحف في السعودية الدكتورة تهاني المحمود، التي بحثت دور المؤسسات الثقافية و المشاريع التي تصب في عملية التعّلم، إذ استعرضت رئيس برامج التعّلم في إثراء نوف الجامع منهجية البرامج التعلمية داخل مرافق إثراء من خلال سلسلة الأنشطة و الفعاليات التي تقام طيلة العام، منوهةً إلى أن جميع المساحات في إثراء مهيأة للتعّلم، و تستهدف كافة الفئات العمرية؛ لتوظيف المهارات الإبداعية وخلق قادة مبدعين يتنافسون محليًا و عالميًا.

استراتيجية حديثة

ومن جانبها أوضحت المدير العام للإدارة العامة للتميز الأكاديمي في المعهد الملكي للفنون التقليدية، الدكتورة نادية الحميد بأن المعهد يتطلع إلى زيادة فروعه بالمملكة لرفع مستوى التعّلم، مؤكدة على أنه سيتم الإعلان في الأسابيع القريبة عن استراتيجية المعهد القائمة على ركائز منها البحث العلمي و التدريب والتطوير و التوثيق، في الوقت الذي شددت على أن أبرز التحديات تتبلور في توثيق المصادر حيث بادر المعهد ببناء القدرات والعمل على شراكات متعددة؛ بما يعزز عملية البحث والتوثيق.

المحتوى الفنّي القصصي

فيما أبانت سارة البنيان (مسؤول تعليمي أول في معهد مسك للفنون)، الدور الذي يقدمه المعهد في ظل الحراك الذي يمر به المشهد الثقافي العام في المملكة، قائلة :”لدينا عدة مسارات كمسار الإقامة الفنية والتدريب والتطوير، علاوةً على مسار البرامج العامة وقسم الأبحاث والنشر، وصولًا إلى تبادل ثقافي عبر استضافة فنانين لتبادل الثقافات.

وتأكيدًا على مبدأ نشر التعّلم عبر العديد من المصادر المعرفية، أوضحت المديرة العامة لمجموعة كلمات مريم العبيدلي، دور الشراكات ونشر القصص الهادفة من منطلق دور المؤسسات الثقافية، وشاطرتها الرأي مدير التعّلم في فّن جميل ماريا عالم، التي أفصحت عن كيفية دعم“فن جميل” للفنانين سواء في الفنون الأدائية، السينمائية، التشكيلية وغيرها، ما يكشف عمق الدور الذي تقدمه الجهات ذات العلاقة لإثراء المحتوى الفّني القصصي والحفاظ على الإرث الثقافي.